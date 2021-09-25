3 günlük damat bıçakla can verdi

Evliliğin üçüncü gününde çift kavgaya tutuştu, kavga büyüdü ve kan aktı. Mehmet Sönmez göğsünden yaralanmış halde hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Sönmez, hastanede hayatını kaybetti gözler eşi Zeynep Yonca Sönmez'e çevrildi.

Olayın ardından polis Zeynep Yonca Sönmez'i gözaltına aldı.Zeynep Yonca, eşi ile kavga ettiklerini ve eşini evi terkederim diye tehdit ettiğini söyledi. Zeynep Yonca Sönmez ifadesinde "Mehmet eğer evi terkedersen kendimi öldürürüm dedi" sözlerini kullandı ve serbest bırakıldı.

Üç günlük damat canına mı kıydı cinayete mi kurban gitti? Polis derinlemesine soruşturma başlattı.