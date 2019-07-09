Mercedes-Benz Türk’ün 50'inci yılını kutladığı 2017 yılında başlattığı ve bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları belli oldu.

Türkiye’nin 43 ilinden 600’ü aşkın girişimcinin başvurduğu yarışmada 3 aşamada süren eleme süreci tamamlanırken, toplamda 150 bin TL değerindeki büyük ödülün kazananları düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

İlk 60’a kalarak bir günlük eğitim kampı ile yarışmadaki eğitim serüvenlerine başlayan ve jüri değerlendirmeleriyle ilk 10’a giren girişimlere “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile Almanya seyahati hediye edildi.

İlk 10 içinden “Teknoloji”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinde büyük ödüle hak kazanan ilk 3 girişime ise 50’şer bin TL para ödülü verildi.

'DAİMLER ÜLKELERİ ARASINDA TÜRKİYE 5 ÜLKEDEN BİRİ'

Ödül töreninde konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Mercedes-Benz Türk StartUP projemiz ile üç yıldır Türkiye'nin genç ve yaratıcı zihinlerini destekleyerek ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

Mercedes-Benz Türk’ün sadece girişimcileri desteklemekle kalmadığını, girişimci ruhunu şirket içinde de yaşattıklarını ifade eden Sülün, "2017 yılından bu yana şirketimiz içinde Yenilikçi Fikir İnkübasyon Merkezi oluşturduk. Şirketimizde startup ruhunu, yenilikçi düşünceyi, kooperatif bilinci getirmeyi hedefliyoruz. Bu öncü hareketle tüm Daimler ülkeleri arasında bu merkezi kuran 5 ülkeden biri olduk. Yenilikçi Fikir İnkübasyon Merkezi, şirketimiz içerisinde her çalışana ulaşarak, yenilikçi fikirleri yakalıyor ve bu fikirlerin hayata geçmeleri sağlıyor" diye konuştu.

ATIKLARI PLASTİĞE KATIYOR

Yarışmada “Sosyal Fayda Ödülü” kategorisinin kazananı KompoRize ekibi olurken, “Teknoloji Ödülü”nün sahibi Safetech ve “Jüri Özel Ödülü” sahibi de Tolkido oldu.

“Jüri Özel Ödülü” sahibi Tolkido, otizmli çocuklar için geliştirdiği teknolojik eğitim materyali ile çocuk bakımına anne ve babaların eşit katılımını teşvik ederken, "Teknoloji Ödülü" kazananı Safetech toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için enerji, ulaşım, su gibi sektörlerde kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin teknolojik afetlere karşı korunmasını sağlıyor.

Sosyal Fayda Ödülü kazananı KompoRize ise, atık sorununa çözüm getirerek çay üretimi esnasında yılda 60 bin ton olmak üzere açığa çıkan ve normalde yakılarak veya çürütülerek bertaraf edilen, çevreye zarar veren çay liflerini çeşitli plastiklerin içerisine katıyor.