Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bürnük köyümüzde, 06.17 sıralarında çıkan yangına Tosya Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilerek, yangın söndürüldü. Yangında, maalesef 3 ev, 2 ahır ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının başladığı evde bulunan 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu adlı vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Devletimiz, bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında yer alarak ihtiyaçlarını temin edecektir. Tekrardan başımız sağ olsun." şeklinde konuştu.