3 Ekim Hangi Burç? 3 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

REKLAM advertisement1

Hava grubu burçlarının arasında yer alan 3 Ekim burcu, son dönemlerde birçok kişi tarafından merak konusu olmuştur. Birçok kişi, bu tarihte doğum gününü kutlar ve sahip olduğu Güneş burcunun özelliklerini öğrenmek ister. Peki 3 Ekim burcu özellikleri ne? Detaylar yazının devamında…

3 EKİM HANGİ BURÇ?

Astroloji meraklılarının internet arama motorlarından en sık sorduğu soruların arasında “3 Ekim hangi burç?” sorusu vardır. Astrolojiye göre bu tarihte doğan insanlar Terazi burcudur. Kova ve İkizler burçlarıyla birlikte hava grubu burçları arasında yer alan Terazi, Zodyak’ın uyumlu ve sanatsal çocuğudur. Terazi burcunun bedende temsil ettiği bölge böbreklerdir. Terazi burçlarının en öne çıkan özelliği, bu burcun sanat ve estetik için doğmuş olmasıdır.

Terazi burçlarının anlaştığı burçlar: Koç, Kova ve İkizler. Terazi burçlarının anlaşamadığı burçlar: Balık ve Oğlak 3 EKİM BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ 3 Ekim burcu kadını uyuma, ahenke, sanata ve estetiğe önem verir. Lüksten, pahalı giysilerden ve estetikten keyif alan bu kişilerin yönetici gezegeni Venüs olduğundan eğlenceye düşkünlükleri de göze çarpar. Hayatı zevk ve güzellik içinde yaşamaktan büyük bir keyif alırlar. Çoğunlukla dengeli tavırları olan bu kadınlar, etraflarına neşe saçan pozitif yapılarıyla dikkat çekerler.

3 EKİM BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ 3 Ekim burcu erkeği kendinden emin kadınlardan oldukça hoşlanır ve bir ortamda öz güvenli tavırlarıyla dikkat çeken kadınlara hızlıca çekilir. Zodyak’ın yedinci burcu olan Terazi’yi yöneten gezegen Venüs’tür ve bu da Terazi erkeklerine estetik ve güzelliğe önem verme özellikleri getirmiştir. Bu erkeklerle birlikte olan kadınların eşlerinden sevgi ve saygı görme olasılıkları yüksektir. 3 EKİM BURCU YORUMU

3 Ekim burcu yorumu için aşağıdaki maddelere göz gezdirebilirsiniz; Etraflarına neşe saçan bu insanların pozitif yapıları, girdikleri her ortamda fark edilmelerini sağlar.

Ancak kendilerine samimi yaklaşılmadığında gönülleri kırılabilir.

Herkesi kendileri gibi zannetme huyları nedeniyle yara alabilirler.

Son derece pozitif insanlardır.

Ellerinin deydiği her şeyi güzelleştirme ve estetik hâle getirme özellikleriyle bilinirler.

Birlikte olduğu insanı mutlu etmek için elinden geleni yapan insanlardır.

Aileleri için birçok fedakârlık yapmaya hazır olurlar. 3 EKİM YÜKSELENİ NEDİR? Sık sorgulananlardan biri de “3 Ekim yükseleni nedir?” sorusudur. Başına buyruk olsa da alışık olduğu düzenden şaşmayı sevmeyen yükselen Terazi insanları, arkadaşlarıyla samimi olmaktan ve bulunduğu ortama enerji ve uyum kazandırmaktan büyük keyif alırlar. Diğer Yükselen Terazi özellikleri; Bu insanlar, oldukça yaratıcı ve yetenekli olma özelliği taşırlar.

Bir konu üzerine bağlı kalmazlar, gördükleri birçok şey onların ilgisini çeker. Ancak bu, onların zaman zaman başarısız olmasına neden olabilir.

Göze güzel gelen hemen hemen her şeye karşı büyük ilgi duyarlar.

Heykel, resim ve müzik gibi sanat alanlarında başarılı olabilirler.

İstedikleri ve sevdikleri alanlarda azimli ve çalışkan tavırlarıyla başarıyı yakalayabilirler.

Sosyal ortamlarda harika bir arabulucu rolü üstlenirler. 3 EKİM’DE DOĞAN ÜNLÜLER KİMLER?

3 Ekim'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular listesi; Zeynep Casalini

Buket Uzuner

Tuvana Türkay 3 Ekim'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise aşağıda verilmiştir; Clive Owen

Alicia Vikander

Lena Heady 10 Eylül Hangi Burç? 4 Ekim Hangi Burç?

ÖNERİLEN VİDEO