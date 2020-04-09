İHA

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Cinayet, ilçeye bağlı Yukarıkozpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 3 çocuk babası Murat Azer’in aracına henüz kimliği belirlenemeyen bir sebeple tabanca ile ateş açıldı.

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kurşunların isabet ettiği Azer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.