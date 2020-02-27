ELJİF ELMAS - NAPOLİ

Türkiye'de yaz transfer döneminin en sansasyonel imzasını attı. Henüz takıma alışmış gibi görünmüyor. Lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 22 kez formayı giydi ancak sadece 2 maçta 90 dakika sahada kaldı. 1 gol kaydetti. Takıma yavaş yavaş ısınıyor.