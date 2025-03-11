3 bin 500 yıllık kumaş parçası ilk kez görücüye çıktı

Şapinuva Ören Yeri'nde Prof. Dr. Mustafa Süel ve Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığında yürütülen 1995 yılındaki kazı çalışmaları sırasında 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı bulundu.

Türkiye'deki arkeolojik kazılarda çok nadir olarak kurtarılabilen örneklerden olan ve paha biçilemeyen kumaş parçası o dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde incelendi.

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Milattan önce 14’üncü yüzyıldan kalma, ketenden üretildiği belirlenen kumaş, Çorum Müzesi'nde koruma altına alındı. 24x20 santim ebadındaki bir çömlek paçası üzerine yapışan 3x3 santim büyüklüğündeki kumaş parçası, ilk kez görücüye çıktı.

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Prof. Dr. Aygül Süel, binlerce yıl önce dokunmuş, kullanılmış bir keten parçasının önemine değinerek “3x3 santim çok önemli bir buluntu. Şans eseri bulunmuş bir buluntu. Havasız kalmış ve bize ulaşması sağlandı. Özellikle, ekip çalışmasıyla bunu kazandık ve bugün burada lansmanını yapmaktan da çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çorum Valisi Ali Çalgan ise "Çorum Müzesi’nde çok güzel bir lansmana tanıklık ettik. İlimiz sınırlarında 1995 yılında bulunan çok önemli bir eser. İlk defa bu akşam bizlere tanıtıldı. Bu tam 3 bin 500 yıllık bir eser, bir keten parçası. Bunun çok kıymetli bir tarihi belge emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlik, Hitit Keteni tanıtım filmi gösterimi ve müzik dinletisiyle sona erdi.