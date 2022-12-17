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3 4 5 üçgeni açıları ile ağırlık merkezi nedir? 3 4 5 üçgeni özellikleri nelerdir?

Geometrinin öne çıkan ve önemli konularından bir tanesi de özel üçgenlerdir ve 3 4 5 üçgeni de bu üçgenler arasında yer almaktadır. Geometrinin temelini oluşturan üçgenler konusu içinde yer alan ve 8. Sınıftan itibaren öğretilmeye başlanan özel üçgenler yalnızca geometride değil fizik dersinde de sıklıkla kullanılan konulardandır.

Giriş: 17.12.2022 - 01:02 | Güncelleme: ABONE OL
3 4 5 Üçgeni Açıları ile Ağırlık Merkezi Nedir? 3 4 5 Üçgeni Özellikleri Nelerdir?

Özel dik üçgenlerin en çok bilineni olarak kabul edilen ve açı ve kenar oranları iyi öğrenildiğinde geometri dersi için oldukça faydalı olan 3 4 5 üçgeni ağırlık merkezi nedir? 3 4 5 üçgeni özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

3 4 5 Üçgeni Özellikleri

3 4 5 üçgeni; kenar oranları 3, 4 ve 5 ile orantılı olan dik üçgenlere verilmiş olan bir isimdir. Bu üçgendeki dik kenarları oranı 3 ile 4 olurken hipotenüsün uzunluğu ise 5 birimdir.

Yukarıdaki görselde özellikleri paylaşılan 3 4 5 üçgeninin kenarları 3 ve 3’ün, 4 ve 4’ün, 5 ve 5’in katları olacak şekilde arttırılabilir. Tüm bu katlamalar 3 4 5 sayıları arasındaki oranı değiştirmediğinden elde edilen bu yeni üçgenler 3 4 5 üçgeniyle benzer üçgenler olurlar.

Yukarıdaki görseldeki gibi bu üçgenin kenarlarına 3k 4k 5k dersek;

3k= 3,6,9

4k= 4,8,12

5k= 5,10,15

3 4 5 Üçgeni Açıları

3 4 5 üçgeninin iç açılarına geldiğimizde ise bu açılar 37, 53 ve 90 derece olarak karşımıza çıkmaktadır. 3 4 5 üçgeninde, küçük kenar olan 3’ün açısı 37, 4’ün açısı 53 ve 5’in açısı ise 90 derece olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise şudur: 3 4 5 üçgeninde, üçgenin kenar uzunlukları bu sayıların katları kadar arttığı halde, üçgenin açıları sabit kalacaktır.

Aşağıdaki görseli inceleyerek 3 4 5 üçgeni iç açıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

3 4 5 Üçgeninin Ağırlık Merkezi

3 4 5 üçgeninin ağırlık merkezini anlamamız için öncelikle kenarortay kavramının ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Kenarortay; bir üçgendeki bir kenarın orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçası olarak tarif edilmektedir. Bir üçgendeki kenarortayların kesiştiği noktaya da ağırlık merkezi adı verilmektedir. Bu tanımdan hareketle, 3 4 5 üçgeninde de kenarortayların kesişim noktası bu üçgenin ağırlık merkezini oluşturmaktadır.

3 4 5 Üçgeni İle İlgili Sorular

Şimdi gelin hep birlikte aşağıda vermiş olduğumuz soruları çözerek, 3 4 5 üçgeniyle ilgili öğrendiklerimizi pekiştirelim:

Soru 1

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