29 Mayıs 1453 yılında 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın ardından; Fatih Sultan Mehmet komutasındaki ordunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesiyle başlayan zafer her yıl yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. 29 Mayıs Pazertesi günü İstanbul'un Fethi'nin 570. yılında toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemden düşmüyor. Peki, "29 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı? 29 Mayıs 2023 İETT, metro, metrobüs, marmaray toplu taşıma ücretsiz mi?" İşte detaylar...