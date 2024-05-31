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        Haberler Bilgi Yaşam 29 Haziran hangi burç? 29 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        29 Haziran hangi burç? 29 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Gökyüzündeki olaylar kişilerin yaşamını nasıl etkiler? Yıldızlar bize neler söyler? İşte 29 Haziran doğumlular için burçlar yardımsever, sabırlı ve yaratıcı özelliklerin yoğun olduğunu aktarır. Peki, 29 Haziran hangi burç? İşte 29 Haziran burcu yorumu ve özellikleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 15:53 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:53
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          İnsanlık tarihi kadar eski olan astrolojiyi bir yol gösterici bir kılavuz olarak kabul edebiliriz. Gökyüzünde gelişen hareketler bizler için belli nedenleri ya da sonuçları olan olaylar meydana getirir. 29 Haziran için ise bu öncü olma, duygusal olma ve bazen de aşırı ilgi gösterme olarak yorumlanabilir. Bu yazımızda sizler için 29 Haziran’ın hangi burç olduğu, bu burcun yorumu, yükseleni ve özellikleri ve de genel astrolojik bilgilerini ele alacağız.

          29 Haziran Hangi Burç?

          Pek çok insan doğduğu günün hangi burç etkisi altında olduğunu araştırır. 29 Haziran burcu ne sorusu da bu tarihte doğanların merak ettiği bir konudur. Bu tarih Zodyak’ın öncü burçlarından olan yengeç burcu etkisi altındadır. Yengeç burcu şefkat, merhamet ve duygusallık ile donatılmışlardır. Diğer yandan yükselen burcu da kişinin çevresi tarafından nasıl algılandığını anlatır. Peki, 29 Haziran yükseleni nedir? İşte bu sorunun birden çok yanıtı olabilmektedir. Çünkü yükselen burç kişinin dünyaya geldiği sırada doğu ufuk çizgisinde yükselen burçtur. Yükselen burç için doğum saati ve doğum yerinin bilinmesi gerekir.

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          29 Haziran Burcu Özellikleri

          Zodyak’ın dördüncü burcu olan yengeç 29 Haziran doğumluları etkisi altına alır. Yengeç burcu hareketli bir burçtur. O, su elementine aittir. Ve bu elementin duygusal ve hassas olma özelliklerini yansıtır. Aynı zamanda Ay’ın yönetici olduğu yengeç burcu zaman zaman karamsar ya da dışa dönük olabilmektedir. Şimdi spesifik olarak 29 Haziran burcu kadını özelliklerine bir bakalım:

          • Yengeç kadını için ev her şeydir. O evde zaman geçirmeyi, evi ile ilgilenmeyi, düzenlemeyi sever.
          • Yengeç kadınının hareketli bir burç olmasından dolayı bazı durumlarda sabırsız davranabilmektedir. İstediği şey her ne ise hemen olsun ister.
          • Yengeç kadınının iyi bir yemek zevki vardır. O tam bir gurmedir.
          • Yengeç kadınını sezgileri yönetir. O hislerine çok güvenir ve kolay kolay yanılmaz.
          • İçgüdüsel olarak koruyucu bir yapıya sahiptir. Sevdiklerini ve yakınlarını korumak için her şeyi yapar.
          • Bir yengeç kadını son derece anlayışlıdır. O çevresi tarafından çoğu zaman güvenilir bir liman olarak algılanır.
          • Negatif eleştiriler yengeç kadınını üzer ve böyle durumlarda yengeç kadını hemen savunmaya geçer.

          Şimdi 29 Haziran burcu erkeği özelliklerine bir bakalım:

          • Yengeç erkeği de tıpkı yengeç kadını gibi evde zaman geçirmeyi sever. O tam bir ev kuşudur.
          • Duygusal yoğunluk yengeç erkeği için hislerini ifade etmenin en samimi aracıdır.
          • Yengeç erkeği ruhsal olarak olumsuz durumlardan çabuk etkilenebilir.
          • Bir yengeç erkeği bağlılığıyla ünlüdür. O bir kez bağlandı mı kolay kolay vazgeçmez.
          • Yengeç erkeği para konusunda idarelidir. Buna karşın yaşamlarını güvenceye almak için riske girmekten de çekinmezler.
          • Yengeç erkeği ruhsal olarak çalkantılı olabilmektedir. O bazen melankolik bazen de dışadönük olabilmektedir.
          • Kendini kısıtlanmış hisseden yengeç erkeği kaprisli davranışlar gösterebilir. İşte o an onlarla çalışmak neredeyse imkansızdır.
          • Yengeç erkeği girdiği ortamda sıcaklığı ve enerjisiyle hemen dikkat çeker.
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          29 Haziran Burcu Yorumu

          29 Haziran günü doğanlar en güçlü su grubu olan yengecin etkisi altındadırlar. Bu gün doğanların yaşamlarında şefkat, merhamet ve anaçlık vardır. Onlar dünyaya çevrelerine bu özellikleri saçmak için gelmişlerdir. Şifacı özellikleri 29 Haziran doğumluları yaşamlarında hep bir adım önde kılar. Aşk hayatında bu gün doğanlar mutluluğu ve güveni yakalar. İş yaşamında ise adaptasyon yeteneği ile başarılı ve üst düzey konumlarda yer alırlar.

          29 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

          29 Haziran’da doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları:

          • Ahmet Azcanlı
          • Sevim Burak
          • Barış Akarsu
          • Ünal Karaman
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          29 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

          29 Haziran’da doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir:

          • Éver Banega
          • Micky Arison
          • Rolando Mandragora
          • Sharon Lawrence
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