Dolar endeksi Fed ve üyelerin şahin demeçleriyle 92 puanın üzerine çıkarken değerli metaller başta altın fiyatları olmak üzere düşmeye devam ediyor. Altın fiyatı 1750 doların altını test ederek son 2 ayın en düşük seviyesini gördü. Altında aylık kayıp ise yüzde 8'i buldu. Gram altın fiyatı ise 495 TL'nin altında