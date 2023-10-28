Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıla özel ülke genelinde kutlanacak olup Milli Piyango tarafından büyük ikramiyeli çekiliş düzenlenecek. Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş MP TV canlı yayından takip edilebilecek. Kazandıran numaralar bilet sahiplerini şimdiden meraklandırmış durumda. Peki, Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişi ne zaman, saat kaçta ve büyük ikramiye ne kadar? İşte, tüm detaylar…