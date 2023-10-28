29 Ekim milli piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte 29 Ekim milli piyango çekilişi tam liste
Cumhuriyet'in 100. yılına özel gerçekleşecek olan 29 Ekim kutlamaları için birçok etkinlikler ülke genelinde yapılacak. Bunlardan birisi de Milli Piyango idaresi tarafından yapılacak. 100. Yıla özel Milli Piyango'nun 29 Ekim çekilişinde, büyük ikramiye 100 milyon TL değerinde olacak. Büyük ikramiye için bilet alanlar "29 Ekim milli piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta?" sorunlarının yanıtını arıyor. İşte 29 Ekim Milli Piyango sorgulama ekranı ve çekiliş tam listesi…
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Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıla özel ülke genelinde kutlanacak olup Milli Piyango tarafından büyük ikramiyeli çekiliş düzenlenecek. Noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş MP TV canlı yayından takip edilebilecek. Kazandıran numaralar bilet sahiplerini şimdiden meraklandırmış durumda. Peki, Milli Piyango 29 Ekim özel çekilişi ne zaman, saat kaçta ve büyük ikramiye ne kadar? İşte, tüm detaylar…
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Milli Piyango 29 Ekim biletleri satışa sunuldu. Konuyla ilgili açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. 100 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 7 milyon 500 bin TL olacak. Oyunseverler, 29 Ekim biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden,
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Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek."
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29 EKİM ÖZEL MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ 100 MİLYON TL!
Her ay iki kez ve özel günlerde gerçekleşen Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Bu ay 29 Ekim özel çekilişi Pazar günü gerçekleşecek ve büyük ikramiye 100 milyon TL olacak.
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MİLLİ PİYANGO 29 EKİM ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
29 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Milli Piyango çekilişi saat 17.30 gerçekleşecek. Çekiliş MP TV canlı yayın üzerinden takip edilecek.
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Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Her çekilişte olduğu gibi sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilecek.
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BİLET FİYATLARI NE KADAR?
"Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 7 milyon 500 bin TL olacak. Oyunseverler, 29 Ekim biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden,
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Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek."
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