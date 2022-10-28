Cumhuriyet'in 99.yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması için birçok etkinlik ve program düzenlenecek. Konder, yürüyüş ve geçit törenleri nedeniyle trafiğe kapalı olan yollar listesi yayınlandı. İşte, 29 Ekim 2022 İstannbul, Ankara ve İzmir trafiğe kapalı olan yollar listesi...