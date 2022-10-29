29 EKİM 2022'DE HANGİ KONSERLER VAR?

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Bu sene 29 Ekim kutlamalarının merkezi olarak Üsküdar Meydanı açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılım sağlayacağı etkinlik Anadolu Ateşi ile başlayacak sonrasında Selda Bağcan ile devam edecek.