29 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık Salı İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 29 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

29 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Sururi Mah,Şehit Muhtar Mah,Hüseyinağa Mah,Kamer Hatun Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.12.2020 08:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Çatalmeşe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.12.2020 08:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]