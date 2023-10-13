285 metre uzunluğunda, 3 kattan oluşuyor!
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 3 kattan oluşan, 285 metre uzunluğunda ve eski Hristiyanlık döneminde kurşun madeni ocağı olarak kullanılan Sulu Mağara, ziyaretçilerini ağırlıyor
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Paleozoik dönemine ait Sulu Mağara, yatay olarak gelişmiş, yarı doğal-yarı yapay, düden konumlu fosil mağara özelliği taşıyor. 285 metre uzunluğa sahip olan mağara, birbirine bağlı 3 kattan ve 2 galeriden oluşuyor. Mağaranın en derin noktası 25 metre olup tavan yüksekliğinin 1 ile 4 metre arasında olduğu değerlendiriliyor.
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Taş duvarlarla örülü bölümleri bulunan Sulu Mağara, erken Hristiyanlık döneminde de kurşun madeni ocağı olarak kullanılıyordu. Kırıkkale Valiliği tarafından 2019 yılında turizme kazandırılan Sulu Mağara, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldiği mağaranın doğal kesiminde yer alan havuzlu salon ve salona ait bölümlerde ise maden işletildiği rivayet ediliyor.
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Sulu Mağara'yı ziyaret eden Tuğba Aldan, "Burasıyla ilgili dikkatimi çeken en önemli nokta yağışlı dönemler dışında mağaranın tamamen kuru olması. Nem oranının yüzde 85 oranında olduğu söyleniyor. Yapılan araştırma sonrası göğüs ve solunum hastalıklarına iyi geldiği söylendi. Mağaranın ortalama sıcaklığı 18 derece olduğu söylendi" diye konuştu.
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İngilizce öğretmeni Şule Erturan, "Bugün yolumuz Keskin'e düştüğü için Sulu Mağara'yı da ziyaret etmek istedik. Burada güzel hatıralar biriktirdik gezdik, fotoğraf çekildik. Keskin'e yola düşenlerin ziyaret etmesini öneriyorum. Güzel ve nemli bir yer burası" dedi.
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Mağaranın ziyaret edilmesini tavsiye eden müzik öğretmeni Ekrem Taşan ise, "Keskinli olmama rağmen buraya ilk defa geliyorum ve çok güzel bir yer. Havası çok güzel. Herkesin buraya gelmelerini de tavsiye ederim. Tarihi mirasımız, Keskin'imiz ile gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.
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