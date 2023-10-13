285 metre uzunluğunda, 3 kattan oluşuyor!

Mağaranın ziyaret edilmesini tavsiye eden müzik öğretmeni Ekrem Taşan ise, "Keskinli olmama rağmen buraya ilk defa geliyorum ve çok güzel bir yer. Havası çok güzel. Herkesin buraya gelmelerini de tavsiye ederim. Tarihi mirasımız, Keskin'imiz ile gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.