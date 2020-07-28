İşte güncel koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 28 Temmuz corona virüs tablosu merak ediliyor.

28 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Temmuz koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

27 TEMMUZ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 613'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 630'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 283 test yapılırken, 919 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 227 bin 19 oldu. Bugün 982 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 210 bin 469'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 392, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 263 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 652 bin 332´ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 424 bin 21´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 52 bin 673´e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 371 bin 839 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 149 bin 849´a ulaştığı bildirildi.