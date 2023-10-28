29 Ekim için geri sayım sürerken, 28 Ekim yarım gün mü sorusu çalışanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Resmi tatillerde bilindiği gibi birçok kurum kapalı olurken, hizmet vermemektedir. Peki, "28 Ekim bugün yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi, çalışanlar ek mesai ücreti alacak mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...