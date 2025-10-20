Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?

        28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 28 Ekim bayramdan bir önceki günün tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamında olduğundan, 29 Ekim'de kamu kurumları, belediyeler, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Peki 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 13:48 Güncelleme: 20.10.2025 - 13:48
        • 1

          28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi sorularının yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet'in 102. Yılının coşkuyla kutlanacağı 29 Ekim'de her yıl olduğu gibi bu yılda birçok etkinlik düzenlenecek. Peki 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar açık mı?

        • 2

          29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise ülkemizde resmi tatil olarak kutlanıyor.

        • 3

          28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

          Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim Salı günü de her yıl olduğu gibi yarım gün tatil olacak. Resmi tatil yönetmeliğine göre, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurumlarında mesai sona erecek.

          Vatandaşlar, bu sayede 28 Ekim Salı öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Çarşamba günü sona erecek 1,5 günlük tatil yapacak.

