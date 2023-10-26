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        Haberler Gündem 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim mesai yarım gün mü, özel sektöre tatil mi?

        28 ekim resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?

        Tüm yurtta heyecan içinde beklenen Cumhuriyet Bayramı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlanacak. Bu kapsamda "28 ekim resmi tatil mi, yarım gün mü olacak?" soruları yoğunlaştı. İşte 2023 resmi tatiller takvimi ile konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 01:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 01:04
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        • 1

          Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ile tüm yurtta çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlanacak. 28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk gelirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Pazar gününe denk geliyor. Çalışan kişiler tarafından 28 Ekim'in tatil olup olmadığı ve mesainin yarım gün yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim mesai yarım gün mü, özel sektöre tatil mi? İşte ayrıntılar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

          Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gün resmi tatildir. Fakat bu yıl 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar günü hafta sonuna denk geldiği için kamuda çalışanlar zaten izinli olacak.

          Normal şartlarda 28 Ekim yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır.

        • 3

          29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

          Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.

          2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

          Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

          Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

          Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

          Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

          Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

          Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

          Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

          Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

          Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

          Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

          Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

          Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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