Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ile tüm yurtta çeşitli etkinliklerle coşku içinde kutlanacak. 28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk gelirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise Pazar gününe denk geliyor. Çalışan kişiler tarafından 28 Ekim'in tatil olup olmadığı ve mesainin yarım gün yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim mesai yarım gün mü, özel sektöre tatil mi? İşte ayrıntılar...