29 Ekim Cumartesi günü resmi tatil. Cuma günü ise yarım gün olacak. Yarım gün resmi tatil olması nedeniyle noterlerde işi olanlar merakla "28 Ekim'de noterler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte "28 Ekim Cuma günü noterler açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.

NOTERLER 28 EKİM'DE AÇIK MI?

Noterler 28 Ekim'de saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Noterler Cumartesi ve Pazar günü de tatil olduğu için 31 Ekim Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.