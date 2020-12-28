28 Aralık Pazartesi bugün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Korona tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması geçtiğimiz hafta sonu da uygulandı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00'te sona erdi.

Peki bugün yani 28 Aralık Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulaması var mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

28 Aralık Pazartesi günü bugün sokağa çıkma yasağı saat 05.00'te sona erdi. Öte yandan hafta içi sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta içi her gün saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Saat 05.00'ten 21.00'e kadar ise sokağa çıka ile ilgili hafta içi bir kısıtlama bulunmuyor. Yani bugün sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak.