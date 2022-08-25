Türk futbolunun Avrupa'daki düşüşü devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun 2.'si Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından, son şampiyon Trabzonspor da play-off turunda Kopenhag'ı geçemedi. Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılabilen takımımız kalmadı.

Son olarak 1995-1996 sezonunda Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda temsil edilmemişti. Futbolumuz 27 yıl sonra aynı durumu yaşadı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından ülke puanında yaşanan düşüşle önümüzdeki sezonlarda gruplara kalabilmek için oynayacağı tur sayısı da artıyor.

TRABZONSPOR, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Austria Wien (Fenerbahçe ilk maçı 2-0 kazandı) ile Sivasspor ise Malmö (Sivasspor ilk maçı 3-1 kaybetti) ile bugün oynayacakları maçlar sonucunda grup aşamasına katılmak için mücadele verecek.

Başakşehir ise 1-1'in rövanşında Antwerp ile eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etmeye çalışacak.