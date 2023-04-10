HABERTURK.COM

27 Şubat Hangi Burç?

27 Şubat’ta doğan bireylerin burcu yönetici gezegene Jüpiter ve Neptün olan balık burcudur.

27 Şubat Burcu Ne?

27 Şubat tarihi balık burçlarının tarihidir. Balık burçları 20 Şubat ile 20 Mart arasını kapsamaktadır. Balık burcu su grubuna dâhildir.

27 Şubat Burcu Özellikleri

Balık burcunun öne çıkan özelliklerinden biri son derece hayalperest olmalarıdır. Gerçeklikten kopup hayal dünyasında yaşayan balık burçları yaşamlarını da hayal güçlerine göre şekillendirir. Aklı bulutlarda olan bu burcun hayal gücü sayesinde yaratıcı yönünde gelişmiştir. Yaratıcılık yönü ağır basan balık burçları sanatkâr olarak da tanınır. Balık burcunun bir diğer özelliği sezgisel yönlerinin mantıksal yönlerine ağır basmasıdır. 6. Hissi oldukça kuvvetli olan balık burçları genellikle sezgilerine güvenerek hareket eder ve bu konuda da haklı çıkarlar. Balık burcu su elementinin getirdiği duygusallıktan da nasibini almıştır. Duygusal yönleriyle ön plana çıkan balık burçları aynı zaman da son derece cömerttir. Elindekilerini başkalarıyla paylaşmayı severler. Karşı cins ile mantıksal bir ilişki değil, duygusal bir ilişki içine girerler. Verdikleri kararlar da duygusallıklarınla bağlantılıdır.

27 Şubat Burcu Erkeği

27 Şubat tarihinde doğan balık erkeği sevdiği kişileri oldukça kıskanırlar. Aşk onlar için çok kutsal bir duygudur ve sevdiklerine tüm kalbiyle bağlanırlar. Balık burcu erkekleri kimi zaman uysal olsalar da kimi zaman tam anlamıyla kavgacı olabilmektedirler. Son derece merhametli olan balık burcu erkeği bu merhametini tüm içtenliğiyle karşısındakine yansıtır. Empati yönleri oldukça kuvvetlidir. Bu sebeple sergiledikleri davranışlara ve söyledikleri sözlere çok dikkat ederler. Sezgisel yönleri ilişkilerini şekillendirir. Yeni tanıştığı bir kimse hakkında kafasında ya olumlu ya da olumsuz bir imaj oluşacaktır. Genellikle sezgileri konusunda çoğu zaman haklı çıkarlar.

27 Şubat Burcu Kadını

Balık burcu kadının ön plana çıkan özellikleri gizemli yapısı ve hassas kişiliğe sahip olmasıdır. Kırılgan kişiliğe sahip balık burcu kadını sizin önemsemediğiniz konulara saatlerce kafa yorabilir. Gizemli yapısı sayesinde pek çok erkeği ilgisini çekebilir. Yaratıcı yönleri oldukça gelişmiştir. Bu sebeple ortaya şaşırtıcı ve eşi benzeri olmayan eserler çıkartabilirler. Partner olarak balık burcu kadını parmakla gösterilir kişilerdir. Eşine son derece sadık olan balık burçlarıyla uyumlu bir ilişki yakalayabilirsiniz. Balık burçları iyi bir sırdaştır. Onunla aranızda geçen muhabbetler üçüncü kişiye ulaşmaz.

27 Şubat Burcu Yorumu

27 Şubat’ta doğan balık burçlarının öne çıkan belli başlı özellikleri vardır. Bu özellikler:

Balık burcu kadını ve erkeğiyle son derece sezgiseldir. Sezgileriyle çoğu zaman hareket ederler.

Hassas ve duygusal kişilerdir.

Eşsiz hayal gücüyle tarifsiz eserler ortaya çıkarabilirler.

Yaratıcı yönleri gelişmiştir.

Merhametli ve yardımseverlerdir.

Hayalperest özellikleri sayesinde kimi zaman gerçeklikten kopabilirler.

27 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burcu hesaplamak için kişinin doğum saatini detaylı bilmesi gerekmektedir. 27 Şubat tarihinde doğan kimse doğum saatini ve dakikasını detaylı olarak biliyorsa internet üzerinden yükselen burcunu öğrenebilir.

27 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Ceren Hindistan

Türk halk müziği sanatçısı Volkan Konak

Oyuncu Sinan Albayrak

Oyuncu Seray Sever

Oyuncu Güngör Bayrak

Karikatürist İsmail Gülgeç

Futbolcu Saffet Sancaklı

Türk hafız ve yazar Ahmet Mahmut Ünlü

27 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Adam Baldwin

Oyuncu Elizabeth Taylor

Oyuncu Kate Mara

İngiliz aktrist Ellen Terry

Iron Maiden grubunun gitaristi Adrian Smith

Yazar Ken Grimwood

Ressam Joaquin Sorolla

Şarkıcı Marian Anderson

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk