        Haberler Bilgi Magazin 27 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL | Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        27 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler için 27 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak edenler için 27 Ekim 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 12:39 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:39
          Bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 27 Ekim 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri inceleniyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanal kanal 27 Ekim 2025 TV yayın akışı!

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Aile

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Bahar

          03:00 Veliaht

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:15 Yumurcak Veda

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          00:15 Arka Sokaklar

          03:00 Poyraz Karayel

          05:15 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı

          05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:25 Kalk Gidelim

          09:15 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Cennetin Çocukları

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Cennetin Çocukları

          00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

          03:00 Seksenler

          04:30 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aynadaki Yabancı

          23:00 Non-Stop

          01:20 Gözleri Karadeniz

          04:20 Kardeşlerim

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Örümcek Adam Eve Dönüş Yok

          22:45 Örümcek Adam Eve Dönüş Yok

          01:15 Çarpıntı

          03:30 Hanım Köylü

          05:30 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Ben Onun Annesiyim

          19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

          20:00 Ben Onun Annesiyim

          22:45 Kıskanmak

          23:45 Efsane Futbol

          01:30 Kıskanmak

          04:00 Sahtekarlar

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

          27 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
