İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacı ile aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde dün eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı.

27 BİN 172 PERSONEL GÖREV ALDI

7 bin 800 ekip, 27 bin 172 personel görev aldığı operasyonlarda, 6 bin 66 ikamette arama yapıldı. Operasyonlar sonucunda yakalananlar arasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 592 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 299 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 88 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 33 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs olmak üzere; bin 19'ü hükümlü bin 527’si yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 546 şahıs adli mercilere sevk edildi.

17 KATİL, 11 FETÖ ÜYESİ, 5'İ ÇOCUK 16 KAYIP

Bunlar arasında adam öldürme suçundan 17, hırsızlık suçundan 258, yaralama suçundan 373, cinsel suçlardan 37, yağma suçundan 45, dolandırıcılık suçundan 85, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 88, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan 30, FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmak suçundan 11, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 3 şahıs sevk edildi. Ayrıca kayıp olarak aranan 5 çocuk ve 11 yetişkin şahıs bulundu.

Yapılan bu operasyonlarda, 1 adet uzun namlulu silah, 9 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 2adet kesici/delici alet, 3 adet kurusıkı tabanca, 3.09 gr. eroin ve 9 gr. esrar ele geçirildi.