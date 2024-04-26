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        Haberler Dış Yazar 26 Şubat hangi burç? 26 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        26 Şubat hangi burç? 26 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Burçlar, Zodyak'ın 12 takımyıldızından her birini temsil eden ve gökyüzünde Güneş'in konumuna göre belirlenen bölümlerdir. Her burcun kendine özgü bir sembolü, elementleri ve kişilik özellikleri vardır. 26 Şubat hangi burç? 26 Şubat burcu ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 14:13 Güncelleme: 26.04.2024 - 14:13
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        26 Şubat hangi burç?
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        26 Şubat Burcu Özellikleri Neler?

        26 Şubat tarihinde doğanlar Balık burcu özelliklerini taşır. İşte 26 Şubat burcu özellikleri:

        • Balık burçları, sezgisel yetenekleri ile bilinirler. Çevresindeki insanları ve durumları kolayca anlayabilirler.
        • Hayal gücü geniş ve yaratıcı olan Balıklar, sanatsal alanlarda oldukça başarılı olabilirler.
        • Yardımsever ve merhametli olan Balıklar, başkalarının dertlerine ortak olmayı severler.
        • Empati yeteneği yüksek olan Balıklar, iyi birer dinleyici ve sırdaş olabilirler.
        • Sevdikleri için fedakarlık yapmaktan çekinmeyen Balıklar, sadık ve bağlı partnerler olabilirler.
        • Oldukça duygusal olabilir ve kolayca incinirler.
        • Karar vermede zorlanabilen Balıklar, zaman zaman mızmızlanmaya meyilli olabilirler.
        • Gerçeklerden kaçma eğilimi gösteren Balıklar, sorumluluk almaktan çekinebilirler.
        • Eleştirilere karşı hassas olan Balıklar, kırılganlık gösterebilirler.
        • Gerçeklerden kopuk ve hayalperest olabilen Balıklar, zaman zaman günlük hayatla ilgili problemler yaşayabilirler.

        26 Şubat Burcu Erkeği

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        26 Şubat burcu erkeği, Balık burcudur. Balık burcu erkekleri, Zodyak'ın en sezgisel ve şefkatli burçlarından biri olarak bilinir. Hassas ve duygusal doğalarıyla tanınırlar, bu da onları doğal olarak anlayışlı yapar. Ayrıca yaratıcı ve hayalperesttirler ve sanatsal arayışlara veya manevi çalışmalara ilgi duyarlar. Balık burcu erkeğiyle ilişki kurmak, hem ödüllendirici hem de zorlayıcı olabilir. Duygusal derinlikleri ve sevgi verme yetenekleri onları harika partnerler yapar. Ancak, ruh hallerinin değişkenliği ve zaman zaman gerçeklikten kaçma eğilimleri de olabilir.

        26 Şubat Burcu Kadını

        26 Şubat burcu kadını sezgisel, şefkatli ve yaratıcı olmalarıyla bilinir. Ayrıca çok hayalperest ve idealist olabilirler. Balık burcu kadınları nazik ve anlayışlıdır ve başkalarının duygularına karşı çok hassastır. Ayrıca çok yaratıcı ve sanatsal olabilirler ve müzik, resim veya yazma gibi yaratıcı uğraşlardan zevk alırlar. Balık burcu kadınları da çok romantik ve duygusal olabilirler. Aşk ve bağlılık için özlem duyarlar ve ideal ruh eşlerini ararlar. Aşık olduklarında çok sadık ve fedakar olabilirler. Balık burcu kadınları da kararsız ve güvensiz olabilirler. Duygularına kapılmaya ve mantıklı kararlar vermemeye meyilli olabilirler. Ayrıca çok bağımlı olabilirler ve kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanabilirler.

        26 Şubat Yükseleni Nedir?

        26 Şubat'ta doğan bir kişinin yükselen burcunu kesin olarak belirlemek için doğum saatini bilmek gerekir. Yükselen burç, kişinin doğum anında ufuk çizgisinden yükselen burçtur ve kişiliğin önemli bir belirleyicisidir. 26 Şubat yükseleni nedir? Doğum saatiniz bilinmiyorsa, sadece genel bir tahminde bulunmak mümkündür. Bu tarihte Güneş Balık burcunda olduğundan, bu tarihte doğan çoğu insanın Balık yükselenine sahip olması muhtemeldir. 26 Şubat burcu yorumuna göre yükselen burç 2 saatte bir değişir. Bu nedenle, 26 Şubat'ta doğan bir kişinin yükselen burcunun aşağıdakilerden biri olabilir:

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        • 14:00 - 16:00: Terazi yükseleni
        • 16:00 - 18:30: Oğlak yükseleni
        • 18:30'dan sonra: Balık yükseleni

        Doğum saatinizi biliyorsanız, yükselen burcunuzu kesin olarak belirlemek için bir astrolog veya çevrimiçi bir yükselen burç hesaplayıcısı kullanabilirsiniz.

        26 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

        26 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular şunlardır:

        • 1886 - Mihri Müşfik Hanım
        • 1950 - Ali Rıza Binboğa
        • 1951 - Ferhan Şensoy
        • 1975 - Öykü Serter
        • 1984 - Beren Saat
        • 1988 - Deniz Yılmaz
        • 1998 - Ege Tanman

        26 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

        26 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şöyledir:

        • 1808 - Honoré Daumier
        • 1821 - Félix Ziem
        • 1825 - James Skivring Smith
        • 1825 - Ludwig Rütimeyer
        • 1916 - Jackie Gleason
        • 1920 - Jose Mauro de Vasconcelos
        • 1920 - Tony Randall
        • 1946 - Ahmed H. Zewail
        • 1946 - Colin Bell
        • 1961 - Virginie Lemoine
        • 1964 - Mark Dacascos
        • 1966 - Necva Kerem
        • 1967 - Kazuyoshi Miura
        • 1971 - Hélène Ségara
        • 1973 - Ole Gunnar Solskjær
        • 1974 - Sébastien Loeb
        • 1978 - Abdoulaye Faye
        • 1979 - Pedro Mendes
        • 1982 - Na Li
        • 1982 - Nate Ruess
        • 1983 - Pepe
        • 1984 - Natalia Lafourcade
        • 1984 - Emmanuel Adebayor
        • 1985 - Fernando Llorente
        • 1986 - Teresa Palmer
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