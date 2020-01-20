20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri 26. SAG Ödülleri (Screen Actors Guild) için yarıştı. 2019 SAG Ödülleri Los Angeles’taki Shrine Auditorium'da yapılan törenle sahiplerini buldu.
Törende Renée Zellweger Judy filmiyle, Joaquin Phoenix Joker filmiyle, Laura Dern Marriage Story ile Once Upon a Brad Pitt de Once Upon a Time in Hollywood ile ödüle layık görüldü. Brad Pitt geçtiğimiz haftalarda 24 yıldan sonra ilk kez Altın Küre ödülü kazanmıştı. Gecede Robert De Niro'ya Yaşam Boyu Başarı ödülü verildi.
SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri) için, Oscar Ödülleri'nin habercisi gözüyle bakılıyor. Bu yılki Oscar Ödülleri ise 10 Şubat'ta dağıtılacak.
İşte sinema ve televizyon dünyasından en iyi isimlerin belirlendiği 26. SAG Ödülleri’ni kazananlar...
EN İYİ OYUNCU KADROSU
Parasite (Chang Hyae-jin, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik, Jung Hyeon-jun, Jung Ziso, Lee Jung-eun, Lee Sun-kyun, Park Myung-hoon, Park So-dam, Song Kang-ho)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Renée Zellweger, Judy
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Joaquin Phoenix, Joker
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Laura Dern, Marriage Story
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood
EN İYİ AKSİYON PERFORMANSI (FİLM)
Avengers: Endgame
EN İYİ DİZİ KADROSU (DRAMA)
The Crown (Marion Bailey, Helen Bonham Carter, Olivia Colman, Charles Dance, Ben Daniels, Erin Doherty, Charles Edwards, Tobias Menzies, Josh O'Connor, Sam Phillips, David Rintoul, Jason Watkins)
EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA DİZİSİ)
Jennifer Aniston, The Morning Show
EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA DİZİSİ)
Peter Dinklage, Game of Thrones
EN İYİ DİZİ KADROSU
The Marvelous Mrs. Maisel (Caroline Aaron, Alex Borstein, Rachel Brosnahan, Marin Hinkle, Stephanie Hsu, Joel Johnstone, Jane Lynch, Leroy McClain, Kevin Pollak, Tony Shalhoub, Matilda Szydagis, Brian Tarantina, Michael Zegen)
EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ DİZİSİ)
Phoebe Waller-Bridge, Fleabag
EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ DİZİSİ)
Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
EN İYİ ERKEK OYUNCU (TV FİLMİ YA DA MİNİ DİZİ)
Sam Rockwell, Fosse/Verdon
EN İYİ KADIN OYUNCU (TV FİLMİ YA DA MİNİ DİZİ)
Michelle Williams, Fosse/Verdon
EN İYİ AKSİYON PERFORMANSI (KOMEDİ YA DA DRAMA DİZİSİ)
Game of Thrones
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