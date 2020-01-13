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HaberlerKültür-Sanat92. Oscar adayları açıklandı! İşte 2020'de Oscar'a aday olan yapımlar

92. Oscar adayları açıklandı

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok kullanılan adıyla Oscar Ödülleri, bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak. 9 Şubat gecesi düzenlenecek törenle takdim edilecek Akademi Ödülleri'ne kısa süre kala Oscar'a aday olan filmler açıklandı. İşte 2020 Oscar adayları...

13.01.2020 - 16:35 | Güncelleme:
oscar adayları
HABERTURK.COM

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ve bu yıl 92. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adaylarının bir kısmı açıklandı. İşte 2020 Oscar adayları...

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood
Antony Hopkins, The Two Popes
Al Pacino, The Irishman
Joe Pesci, The Irishman
Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kathy Bates, Richard Jewell
Laura Dern, Marriage Story
Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
Florence Pugh, Little Women
Margot Robbie, Bombshell

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ SES KURGUSU

Ford V Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time… in Hollywood
Star Wars: Rise of Skywalker

EN İYİ SES MİKSAJI

Ad Astra
Ford V Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Dcera
Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Joker
Little Women
Marriage Stoy
1917
Star Wars: Rise of Skywalker

EN İYİ KISA FİLM

Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbors' Window
Saira
A Sister

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