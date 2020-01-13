13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ve bu yıl 92. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adaylarının bir kısmı açıklandı. İşte 2020 Oscar adayları...
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood
Antony Hopkins, The Two Popes
Al Pacino, The Irishman
Joe Pesci, The Irishman
Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Kathy Bates, Richard Jewell
Laura Dern, Marriage Story
Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
Florence Pugh, Little Women
Margot Robbie, Bombshell
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Once Upon a Time… in Hollywood
EN İYİ SES KURGUSU
Ford V Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time… in Hollywood
Star Wars: Rise of Skywalker
EN İYİ SES MİKSAJI
Ad Astra
Ford V Ferrari
Joker
1917
Once Upon a Time… in Hollywood
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
Dcera
Hair Love
Kitbull
Memorable
Sister
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Joker
Little Women
Marriage Stoy
1917
Star Wars: Rise of Skywalker
EN İYİ KISA FİLM
Brotherhood
Nefta Football Club
The Neighbors' Window
Saira
A Sister
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