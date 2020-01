HABERTURK.COM

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'ta verilmeye başlanan ve bu yıl 92. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adaylarının bir kısmı açıklandı. İşte 2020 Oscar adayları...

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Antony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ SES KURGUSU

Ford V Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time… in Hollywood

Star Wars: Rise of Skywalker

EN İYİ SES MİKSAJI

Ad Astra

Ford V Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time… in Hollywood

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Joker

Little Women

Marriage Stoy

1917

Star Wars: Rise of Skywalker

EN İYİ KISA FİLM

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saira

A Sister