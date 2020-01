HABERTURK.COM

'Oscar'ın habercisi' olarak bilinen Altın Küre Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da sahiplerini buldu. Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde drama dalında en iyi film ödülünü epik savaş filmi 1917 kazandı. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Brad Pitt oldu.

Quentin Tarantino'nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt'e 24 yıl aradan sonra Altın Küre ödülü getirdi.

Brad Pitt, ödülü alırken Once Upon a Time in Hollywood'un oyuncu kadrosu ve kamera arkası ekibine teşekkürlerini iletti.

DiCaprio'nun oynadığı Titanic filmindeki ölüm sahnesine gönderme yapan Pitt, konuşmasında "O kapıyı seninle paylaşırdım" diye espri yaptı.

En son 1996 yılında, 12 Maymun filmiyle En İyi Yardımcı Oyuncu ödülüne layık görülen 56 yaşındaki aktör, kariyerinde ikinci kez Altın Küre kazanmış oldu.

Brad Pitt'in 24 yıl önceki görüntüsüyle şimdiki halinin arasında neredeyse hiçbir farkın olmaması ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

1996 ve 2020 yıllarında Brad Pitt

GÜÇLÜ RAKİPLERİNDEN SIYRILDI

Pitt ile birlikte aynı kategoride, Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood),Anthony Hopkins (The Two Popes),Al Pacino ve Joe Pesci (The Irishman) gibi güçlü isimler yer aldı.

Pitt daha önce, Moneyball, The Curious Case of Benjamin Button, Babel ve Legends of the Fall filmlerindeki performansıyla Altın Küre’ye aday gösterilmişti. Ancak ünlü aktör yalnızca 1996 yılında Twelve Monkeys filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.