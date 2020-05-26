Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 157.814'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.369 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 26 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 26 Mayıs günlük koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı.

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 21 bin 492 test yapıldı, 987 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirirken, 1321 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369, toplam yoğun bakım hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 371, toplam iyileşen hasta sayısı ise 120 bin 15 oldu.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1307 artarak 97 bin 696'ya yükseldi. Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e yükseldi. Fransa'da ise Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 28 bin 332 oldu.