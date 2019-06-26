26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hadi ipucu 26 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Koyun Adaları olarak bilinen adalar grubu neresidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 26 Haziran sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 26 HAZİRAN
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bugün saat 12.30'de
Ödül ise; henüz belli olmadı!
HADİ İPUCU SORUSU 26 HAZİRAN CEVABI: FAROE ADALARI
Farö Adaları ya da Faroe Adaları, Kuzey Atlantik'te bulunan bir adalar birliğidir. Birleşik Krallığın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır. Toplam yüzölçümü 1400 km2 olmakla beraber Ekim 2017'de nüfusu 50322 kişiydi.
Arazisi oldukça kayalıktır; iklimi kutupaltı okyanusal iklimdir. Yıl boyunca sıcaklıklar Körfez Akıntısından dolayı donma sıcaklığının üstündedir.
1035 ve 1814 arası Farö Adaları Norveç Krallığının bir parçasıydı. 1814 yılında Kiel Antlaşması adaların kontrolünü Grönland ve İzlanda'yla beraber Danimarka'ya devretti. Farö Adaları bugün Danimarka Krallığının parçası Özerk devlettir. Adalar birliği büyük oranda kendi kendini yönetir, Askeri savunma, polis, adalet, para birimi ve dış ilişkiler Danimarka tarafından yürütülür; ancak Danimarla ile aynı gümrük bölgesinde değildir. Adalar birliği, kendi gümrük politikasına sahiptir, bağımsız olarak başka ükleler ile ticaret birliği kurabilir. Adaların İskandinav Kurulunda temsiliyeti Dan delegasyonu tarafından sağlanmaktadır. Adalar aynı zamanda uluslararası spor dallarında kendi milli takımına sahiptir.
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