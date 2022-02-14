26 güzergahta "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda, şehirler arası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi/Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri"nin kurulumlarına başlandığı hatırlatıldı.
Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi amacıyla Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırları içerisinde kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenerek, toplam 1451 kilometre uzunluğunda 26 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulduğu aktarılan açıklamada, sistemlerin bulunduğu bölgelere, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhalarının yerleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, sistemin bugünden itibaren hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.
Elektronik Denetleme Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde trafik güvenliği algısının güçlendirilmesinin ve yakalanma risk duygusunun artırılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının öncelik olduğu vurgulandı.
Açıklamada, sürücülerden yasal hız sınırlarına ve trafik kurallarına uymaları istendi.
Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin bulunduğu güzergahlar şöyle:
"Ankara-Eskişehir, Eskişehir-Ankara, Ankara Gölbaşı-Konya Kulu, Konya Kulu-Ankara Gölbaşı, Konya Kulu-Ankara Şereflikoçhisar, Ankara Şereflikoçhisar-Konya Kulu, Ankara Gölbaşı-Ankara Şereflikoçhisar, Ankara Şereflikoçhisar-Ankara Gölbaşı, Ankara Şereflikoçhisar-Aksaray, Aksaray-Ankara Şereflikoçhisar, Sungurlu-Çorum, Çorum-Sungurlu, Konya Karatay-Konya Kadınhanı, Konya Kadınhanı-Konya Karatay, Konya Kadınhanı-Konya Ilgın, Konya Ilgın-Konya Kadınhanı, Konya Ilgın-Konya Akşehir, Konya Akşehir-Konya Ilgın, Konya Akşehir-Afyonkarahisar Sultandağı, Afyonkarahisar Sultandağı-Konya Akşehir, Afyonkarahisar Sultandağı-Afyonkarahisar Çay, Afyonkarahisar Çay-Afyonkarahisar Sultandağı, Konya Karatay-Konya Karapınar, Konya Karapınar-Konya Karatay, Konya Karapınar-Konya Ereğli, Konya Ereğli-Konya Karapınar."
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