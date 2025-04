Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Doğu Avrupa operasyonlarının birinci yılı doldurması vesilesiyle Budapeşte’de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çetin yaptığı değerlendirmelerde, “Türkiye’deki üreticilerimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi ve kalitesi tüm dünyada tescilli ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerimizi e-ihracat yoluyla dünya pazarlarında milyonlarca yeni müşteriyle buluşturuyoruz. Türk ürünlerinin dünyayla buluşması için köprü olmaya devam ediyoruz. 2030 yılına kadar ihracat hacmimizi 8 milyar doların üzerine çıkarmayı ve yurtdışı kullanıcılar da dahil olmak üzere 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Çetin, Trendyol’un 2025 yılı Doğu Avrupa bölgesi hedefinin ise aktif kullanıcı sayısında 4 milyon, sipariş sayısında da 12 milyona ulaşmak olduğunu söyledi.

Şirketin e-ihracattaki büyüme stratejisi için son 1 yılda teknoloji, lojistik ve pazarlama gibi alanlara 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarının altını çizen Çetin, “Ticaret Bakanlığımız 2030’a kadar ülkemizin ihracatının yüzde 10’unu e-ihracat aracılığıyla yapma hedefini belirledi. Biz de bu hedefe büyük katkı yapacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımızın odağında e-ihracat olmaya devam edecek. Ülkemizin üretim gücünü ve potansiyelini dünyayla buluşturmak en önemli hedefimiz. Bugüne kadar dijitalleşmesine katkıda bulunduğumuz ve mikro ihracat çözümlerimizle ihracatçı hale getirdiğimiz 120 binden fazla iş ortağımız bulunuyor. Ayrıca iş ortaklarımız son bir yılda 1,5 milyar dolardan fazla yurtdışı satış hacmi yarattı. Önümüzdeki dönemde 250 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracatçı yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf: Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ve Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin Budapeşte'de gazetecilerin sorularını yanıtladı

YAPAY ZEKA DİL MODELİ

Trendyol’un öncü bir teknoloji şirketi olduğunun altını çizen Çetin, en önemli avantajının kendi geliştirdikleri teknoloji olduğunu da ifade etti.

Çağlayan Çetin sözlerine şöyle devam etti:

“Global pazarlarda rekabet etmek istiyorsanız taviz veremeyeceğiniz tek konu teknolojinizin iyi olması. Yüksek standartlarda çalışan bir teknolojik altyapınız olmalı ve bunun da sürekli geliştirmelisiniz. Sisteminizin her türlü değişimi, her türlü piyasadaki talebi anında yansıtabilecek bir esneklikte olması gerekiyor. Girdiğimiz her pazarda kurduğumuz altyapı için ciddi ölçekte teknoloji ve yazılım geliştirmesi ihtiyacı oluşuyor. Biz bunu Türkiye'deki bulunan 2 binin üzerinde yazılım mühendisimizle gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler de e-ihracata önemli katkı sağlıyor. Yapay zeka ve veri analizleri başta olmak üzere geliştirdiğimiz teknolojilerle yeni bir ülkeye platform açarken çok hızlı hareket edebiliyoruz. Dış pazarda en önemli konulardan biri de dil. Her girdiğimiz ülkede, oranın yerel dilinde hizmet veriyoruz. Bu anlamda da Türkiye'deki ilk yerli yapay zeka dil modelini (LLM), Trendyol olarak biz oluşturduk. Böylece Denizli’deki bir üretici satış yapmak istediği ülkenin dilini bilmese de ürünlerini platforma yükleyebiliyor, gelen soruları yanıtlayabiliyor. Müşteri deneyimi anlamında da bu uygulama bize olumlu dönüş sağlıyor”.