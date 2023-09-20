Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti! - Antalya haberleri

        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!

        Antalya'da belediyeden emekli kepçe operatörü 48 yaşındaki İbrahim Güzelçolak, kıskançlık nedeniyle tartıştığı 25 yıllık eşi 42 yaşındaki Nadire Gözelçolak'ı, kırma av tüfeğiyle başına ateş ederek öldürdü. İbrahim Güzelçolak, ardından polis merkezine giderek teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 08:33 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da olay, dün saat 12.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 sokak üzerinde yer alan 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

        KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre Döşemealtı Belediyesi'nden yakın zamanda emekli olan kepçe operatörü İbrahim Güzelçolak (48), geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle eşi Nadire Güzelçolak (42) ile tartıştı.

        ÖLMEMEK İÇİN BANYOYA KAÇTI

        İbrahim Güzelçolak, evde bulunan kırma av tüfeğini eline aldı, Nadire Güzelçolak banyoya kaçtı. İbrahim Güzelçolak, 2 çocuk annesi eşinin başına tek el ateş ederek evden ayrıldı.

        POLİSE GİDİP TESLİM OLDU

        İbrahim Güzelçolak, damadını arayarak eşini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine savcı, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından Nadire Güzelçolak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CİNAYET NEDENİ KISKANÇLIK

        İbrahim Güzelçolak'ın polisteki ifadesinde, kıskançlık dolayısıyla cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk Anasayfa