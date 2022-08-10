25 yıllık cinayeti oğlunun o sözü ortaya çıkardı

Kahramanmaraş'ta, 25 yıl önce eşi Arap Tanıdır'ı, 22 yıl önce de kızı Zeynep Tanıdır'ı öldüren Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım eden oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tutuklandı. Cinayet, teknik takipte, şüphelilerden Mehmet Tanıdır'ın annesine söylediği "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" sözüyle ortaya çıkarıldı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, kentteki faili meçhul olayları aydınlatmak için 4 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, ilk olarak Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızının 2015'te yaptığı, sonuçsuz kalan kayıp başvurusunu inceledi. Araştırmada, 2000 yılından beri kayıp olan Zeynep Tanıdır'ın babası Arap Tanıdır'ın da 1997'de kaybolduğu belirlendi. Babayla kızının aile içi cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerine soruşturma başlatıldı.
KONUŞMASI TEKNİK TAKİBE TAKILDI
Soruşturma kapsamında eşi ve kızı kaybolan Hayriye Fındıkoğlu ile çocukları ve yakınlarının telefonları teknik takibe alındı. Annesini telefonla arayan Mehmet Tanıdır'ın "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" demesi üzerine polis, baba ve kızın öldürüldüğünü değerlendirip ailenin Ballıca Mahallesi'ndeki eviyle bahçesinde, kadavra köpeğiyle kazı yaptı.
POLİS ŞÜPHELİ TAVIRLAR NEDENİYLE GÖZALTINA ALDI
Çalışmalarda aile bireylerinin şüpheli tavırlarda bulunması nedeniyle polis, Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri öne sürülen oğulları Mehmet Tanıdır, M.T., kızları F.Z., G.E. ile C.Z., G.T. ve Fahri Çiftçi'yi gözaltına alındı.
1997'DE EŞİNİ, 2000 YILINDA KIZINI ÖLDÜRDÜ
Şüpheli Mehmet Tanıdır, sorgusunda annesinin babası Arap Tanıdır'ı tüfekle öldürüp evin arka bahçesinde duvarın altına gömdüğünü kendisine söylediğini itiraf etti. Tanıdır, sorgusunda kız kardeşi Zeynep Tanıdır'ın yine annesi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Hayriye Fındıkoğlu ise sorgusunda 1997'de eşini, 2000 yılında da kızını öldürdüğünü itiraf etti.
İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan şüphelilerden Fahri Çiftçi de Zeynep Tanıdır'ı Hayriye Fındıkoğlu ile birlikte gömdüklerini itiraf etti. 8 şüpheliden 1'i emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı, 7'si dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım ettikleri öne sürülen oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp cezaevine konuldu, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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