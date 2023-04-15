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Tarihte ilk kez Fransa’da uygulanan taşıt kayıt plakaları, karayolu ile ulaşımın artması neticesinde önce Belçika oradan da İngiltere üzerinden tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde de kullanılmakta olan plaka sistemi, araçları belirli bölgelerle ilişkilendirmektedir. Peki, 25 hangi şehrin plakası? Erzurum ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

25 Plaka Numarası Hangi İlin?

25 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Erzurum’dur. Osmanlı Devleti döneminden beri il statüsünde olan Erzurum’un bu konumu, cumhuriyetin ilanından sonra da devam etmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş şehirlerinden bir tanesi olan Erzurum’un yüzölçümü 25.355 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 749 bin 754’tür.

Trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları üzerine TÜİK’in gerçekleştirdiği bir çalışma neticesinde ise Erzurum’da trafiğe kayıtlı olan araç sayısının 125 bin 89 olduğu belirlenmiştir. Sayısı 100 bini aşan bu araçlar arasında kamu hizmetinde bulunan araçlardan şahıslara ait olan otomobillere, iş ve zirai makinelerden ağır tonajlı kamyonlara kadar tüm 25 plaka koduna sahip araçlar yer almaktadır.

Erzurum İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’de yer alan 81 ilde olduğu gibi Erzurum’a kayıtlı olan motorlu taşıtlarda da plakaların ilk sırasında yer alan sayılar ili; orta kısmında yer alan harfler ise o ile bağlı olan ilçeyi göstermektedir. 25 plaka koduna sahip olan bir aracın plakası incelendiğinde, plaka üzerine yer alan harflerden, o aracın Erzurum’un hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini anlamak mümkündür.

Erzurum’un merkez ilçeleri, Pasinler ilçesi, Oltu ilçesi, Hınıs ilçesi, Aşkale ilçesi, Horasan ilçesi ve İspir ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Erzurum Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

25 AC 001 - 25 AZ 999

25 C 0001 - 25 D 1000

25 D 0001 - 25 D 9999

25 DA 001 - 25 DL 999

25 DR 001 - 25 DS 999

25 DV 001 - 25 DZ 999

25 EE 001 - 25 EN 999

25 ER 001 - 25 EZ 999

25 FC 001 - 25 FD 999

25 FF 001 - 25 FL 999

25 M 0001 - 25 M 9999

25 T 0001 - 25 T 9999

Pasinler İlçesi Plaka Kodları:

25 D 9200 - 25 D 9299

25 PA 001 - 25 PA 999

25 T 6250 - 25 T 6500

Oltu İlçesi Plaka Kodları:

25 C 2000 - 25 C 2500

25 D 9500 - 25 D 9699

25 DN 001 - 25 DN 999

25 DU 001 - 25 DU 999

25 EA 001 - 25 EA 999

25 EP 001 - 25 EP 999

25 FE 001 - 25 FE 999

25 NA 001 - 25 NZ 999

25 T 5000 - 25 T 5500

Hınıs İlçesi Plaka Kodları:

25 D 9700 - 25 D 9899

25 DP 001 - 25 DP 999

25 KA 001 - 25 KZ 999

25 T 5501 - 25 T 5535

Aşkale İlçesi Plaka Kodları:

25 C 1001 - 25 C 1500

25 D 9000 - 25 D 9199

25 DT 001 - 25 DT 999

25 FA 001 - 25 FA 999

25 RA 001 - 25 RA 999

25 RC 001 - 25 RC 999

25 RD 001 - 25 RF 999

25 RH 001 - 25 RH 999

25 RK 001 - 25 RL 999

25 RN 001 - 25 RN 999

25 RP 001 - 25 RZ 999

Horasan İlçesi Plaka Kodları:

25 D 9300 - 25 D 9499

25 HA 001 - 25 HZ 999

25 T 6000 - 25 T 6250

İspir İlçesi Plaka Kodları:

25 D 9900 - 25 D 9999

25 EC 001 - 25 ED 999

Haberi Hazırlayan : Türker Üner