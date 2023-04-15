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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de plakalar üzerinde, o plakayı belirli coğrafi bölgelere bağlayan bir harf ve rakam dizilimi yer almaktadır. Peki, 20 hangi şehrin plakası? Denizli ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

20 Plaka Numarası Hangi İlin?

20 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, verilecek olan cevap Denizli’dir. Tarihte ilk kez 1876 yılında bir belediye teşkilatına sahip olan Denizli’nin il olması ise cumhuriyetin ilanının hemen ardından 1923 senesinde gerçekleşmiştir. Denizli’nin 20 plaka koduna sahip olduğu tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde yürürlüğe giren bir yönetmelikle tüm vilayetlere birer plaka kodu atanmış ve Denizli de 20 plaka numarasını almıştır.

Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Denizli’nin yüzölçümü 11.861 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 56 bin 332’dir. Sahip olduğu bu kalabalık nüfus, Denizli’deki motorlu taşıtların sayısına da yansımış ve yine 2022 TÜİK verilerine göre, bu şehirde trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı 446 bin 481 olarak ölçülmüştür.

Denizli’de trafiğe kayıtlı olan ve 19 plaka numarasına sahip olan bu araçlar arasında, motosikletlerden hafif ticari araçlara, iş makinelerinden hususi otomobillere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Denizli İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, her bir ilin olduğu gibi o ile bağlı ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Taşıt plakalarının ilk sırasında yer alan rakam ve sayılar illerin, orta kısmında yer alan harf ve harf grupları ise o ile bağlı ilçelerin plaka kodlarını belirtmektedir.

Denizli vilayetinin merkez ilçeleri, Buldan ilçesi, Çal ilçesi, Acıpayam ilçesi, Çivril ilçesi, Çardak ilçesi, Çameli ilçesi, Kale ilçesi, Tavas ilçesi, Serinhisar ilçesi, Sarayköy ilçesi ve Güney ilçesi plaka kodları şu şekildedir:

Denizli Merkez İlçelerin Plaka Kodları:

20 A 0001 - 20 A 9999

20 AC 001 – 20 AZ 999

20 DA 001 – 20 DZ 999

20 EA 001 – 20 EZ 999

20 FA 001 – 20 FZ 999

20 M 0001 –20 M 9999

20 MA 001 – 20 MA 999

20 PA 001 – 20 PZ 999

20 S 0001 – 20 S 9999

20 T 0001 – 20 T 9999

20 YA 001 – 20 YZ 999

20 ZA 001 – 20 YZ999

Buldan İlçesi Plaka Kodları:

20 RA 001 – 20 RZ 999

Çal İlçesi Plaka Kodları:

20 NA 001 – 20 NZ 999

Acıpayam İlçesi Plaka Kodları

20 KA 001 – 20 KZ 999

Çivril İlçesi Plaka Kodları:

20 LA 001 – 20 LA 999

Çardak İlçesi Plaka Kodları:

20 UA 001 - 20 UZ 999

Çameli İlçesi Plaka Kodları:

20 E 0001 –20 E 9999

20 G 691 – 20 G 705

20 G 901 – 20 G 915

Kale İlçesi Plaka Kodları:

20 K 0001 – 20 K 9999

Tavas İlçesi Plaka Kodları:

20 HA 001 – 20 HZ 999

Serinhisar İlçesi Plaka Kodları

20 VA 001 – 20 VZ 999

Sarayköy İlçesi Plaka Kodları:

20 SA 001 – 20 SZ 999

Güney İlçesi Plaka Kodları:

20 TA 001 – 20 TZ 999

Haberi Hazırlayan : Türker Üner