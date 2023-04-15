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20 nerenin plakası? 20 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıkan ve daha sonra Belçika ile İngiltere üzerinden tüm dünyaya yayılan araç plaka sistemi; bir aracın kimlik kartıdır. Alüminyum bir levha üzerinde yer alan harf ve rakam kombinasyonlarından meydana gelen bu plakalar, her aracın kendine özgü ve tektir. Bir aracın hukuki ve cezai sorumluluğunun kimde olduğunu gösteren taşıt plakaları, araçların değişmez aksesuarları arasında yer almaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 15.04.2023 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
20 Nerenin Plakası? 20 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de plakalar üzerinde, o plakayı belirli coğrafi bölgelere bağlayan bir harf ve rakam dizilimi yer almaktadır. Peki, 20 hangi şehrin plakası? Denizli ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

20 Plaka Numarası Hangi İlin?

20 plaka kodu nereye ait diye bir soru yöneltildiğinde, verilecek olan cevap Denizli’dir. Tarihte ilk kez 1876 yılında bir belediye teşkilatına sahip olan Denizli’nin il olması ise cumhuriyetin ilanının hemen ardından 1923 senesinde gerçekleşmiştir. Denizli’nin 20 plaka koduna sahip olduğu tarih ise 1962’dir. 1962 senesinde yürürlüğe giren bir yönetmelikle tüm vilayetlere birer plaka kodu atanmış ve Denizli de 20 plaka numarasını almıştır.

Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden bir tanesi olan Denizli’nin yüzölçümü 11.861 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 1 milyon 56 bin 332’dir. Sahip olduğu bu kalabalık nüfus, Denizli’deki motorlu taşıtların sayısına da yansımış ve yine 2022 TÜİK verilerine göre, bu şehirde trafiğe kayıtlı olan araçların sayısı 446 bin 481 olarak ölçülmüştür.

Denizli’de trafiğe kayıtlı olan ve 19 plaka numarasına sahip olan bu araçlar arasında, motosikletlerden hafif ticari araçlara, iş makinelerinden hususi otomobillere kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Denizli İlçelerinin Plaka Kodları:

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, her bir ilin olduğu gibi o ile bağlı ilçelerin de kendilerine has plaka kodları bulunmaktadır. Taşıt plakalarının ilk sırasında yer alan rakam ve sayılar illerin, orta kısmında yer alan harf ve harf grupları ise o ile bağlı ilçelerin plaka kodlarını belirtmektedir.

Denizli vilayetinin merkez ilçeleri, Buldan ilçesi, Çal ilçesi, Acıpayam ilçesi, Çivril ilçesi, Çardak ilçesi, Çameli ilçesi, Kale ilçesi, Tavas ilçesi, Serinhisar ilçesi, Sarayköy ilçesi ve Güney ilçesi plaka kodları şu şekildedir:

Denizli Merkez İlçelerin Plaka Kodları:

  • 20 A 0001 - 20 A 9999
  • 20 AC 001 – 20 AZ 999
  • 20 DA 001 – 20 DZ 999
  • 20 EA 001 – 20 EZ 999
  • 20 FA 001 – 20 FZ 999
  • 20 M 0001 –20 M 9999
  • 20 MA 001 – 20 MA 999
  • 20 PA 001 – 20 PZ 999
  • 20 S 0001 – 20 S 9999
  • 20 T 0001 – 20 T 9999
  • 20 YA 001 – 20 YZ 999
  • 20 ZA 001 – 20 YZ999

Buldan İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 RA 001 – 20 RZ 999

Çal İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 NA 001 – 20 NZ 999

Acıpayam İlçesi Plaka Kodları

  • 20 KA 001 – 20 KZ 999

Çivril İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 LA 001 – 20 LA 999

Çardak İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 UA 001 - 20 UZ 999

Çameli İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 E 0001 –20 E 9999
  • 20 G 691 – 20 G 705
  • 20 G 901 – 20 G 915

Kale İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 K 0001 – 20 K 9999

Tavas İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 HA 001 – 20 HZ 999

Serinhisar İlçesi Plaka Kodları

  • 20 VA 001 – 20 VZ 999

Sarayköy İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 SA 001 – 20 SZ 999

Güney İlçesi Plaka Kodları:

  • 20 TA 001 – 20 TZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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