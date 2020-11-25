Deprem bölgesi olan Türkiye'de deprem araştırmaları her zaman gündemde. Vatandaşlar sık sık deprem mi oldu diye merak ediyor. AFAD ve Kandilli rasathanesi anlık saat saat, dakika dakika meydana gelen depremleri yayınlıyor. 25 Kasım son depremler neler? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi meydana gelen son depremler listesi
25 KASIM 2020 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak İzmir Körfezi'nde 09:25:05'te 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
25 KASIM 2020 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.11.25 08:44:27 38.4568 26.6712 6.2 -.- 2.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 07:39:15 37.8797 26.8703 5.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 07:35:50 37.7613 26.6883 14.5 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 07:22:20 37.8737 26.7050 3.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.11.25 06:58:55 37.8532 26.9663 17.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 06:27:40 36.9040 28.9477 12.4 -.- 1.8 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel 2020.11.25 06:12:39 37.8205 26.9742 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 05:21:04 37.8875 26.9137 16.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 05:02:55 37.8743 26.6217 7.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.11.25 05:01:03 37.8923 26.9487 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 04:58:57 37.8875 26.9358 7.3 -.- 3.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 04:47:09 37.8597 26.9038 7.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 04:42:42 37.8577 26.9160 5.9 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 04:32:24 37.9243 26.6493 9.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.11.25 04:19:42 37.7580 27.0350 19.5 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 04:00:29 37.8640 26.9398 6.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 03:45:09 37.8502 26.8233 4.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.11.25 02:59:32 37.8672 26.8452 5.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 02:38:51 38.0057 26.7047 17.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.11.25 02:30:20 37.8815 26.9222 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 02:23:16 37.8928 26.9457 3.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 01:52:55 37.8692 27.0170 4.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 01:29:54 37.8505 26.5088 13.7 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 01:18:13 32.5865 29.6825 8.8 -.- 4.2 -.- MISIR İlksel 2020.11.25 00:57:59 37.7698 27.1528 4.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.11.25 00:54:19 38.3127 27.2003 10.7 -.- 2.6 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel 2020.11.25 00:52:30 36.9627 27.8558 82.5 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.11.25 00:24:34 34.0837 25.6945 8.6 -.- 3.9 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
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