İşte en güncel korona tablosu!

AA

Türkiye koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alıyor.Türkiye'de bugün koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden her gün paylaşılıyor. Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480e yükseldi. Türkiyede son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. 25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika coronavirüs haberleri...

25 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI - GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu Bilim Kurulu toplantısının ardından açıkladı.

24 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." dedi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adana, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Adana'da, Seyhan Belediyesi ekipleri, İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlar kapsamında lokantalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İşletmelerin çalışma koşullarına uygunluğunu kontrol eden ekipler, yetkili ve çalışanlara kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Belediye ekipleri tarafından da kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon yapıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetim sonrası açıklama yapan Yılmaz, il genelinde son bir haftadır vakalarda artış eğilimi olduğunu söyledi.

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla "yeni normal" hayata uygun gerçekleştirilecek.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki yıllarda 7-17 Aralık'ta düzenlenen Hazret-i Mevlana'yı Anma Törenleri, bu sene Kovid-19 salgını dolayısıyla sadece 7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe günleri yapılacak.

Daha önceki senelerde yapılan yürüyüş, nevbe merasimi, türbe önü buluşmaları, Bana Sor (mobil rehberlik hizmetleri),sergi, konferans, konser, panel, tiyatro gibi sahne, salon ve açık alan etkinliklerine bu yıl yer verilmeyecek.

Tasavvuf müziği konseri ile mesnevi sohbeti de bu yıl törenlerde yer almayacak.

Tören kapsamında, bu yıl sadece Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlevi Ayin-i Şerifi yapılacak.

Mevlevi Ayin-i Şerifi'nin icra edileceği Mevlana Kültür Merkezi'ne, Sağlık Bakanlığı genelgesine uygun olarak HES koduyla girilecek, seyirci sayısı da salon kapasitesinin beşte biri kadar olacak.



Dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs Kovid-19 ile birlikte birçok tıbbi terim de günlük hayatın bir parçası haline geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, salgınla birlikte en çok kullanılan kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi için Kovid-19 sözlüğü hazırladı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la ilgili bilgilendirmelerinin yer aldığı web sayfasındaki sözlükte, "filyasyon", "antikor", "izolasyon", "asemptomatik kişi", "entübasyon" gibi, salgınla ilgili sık kullanılan 80 kelime ve bunların anlamı yer aldı.

Kovid-19, sözlükte "İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan, bulaştığı kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olan hastalık." olarak tanımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentte otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerinin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Büyükşehir'den yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle kentteki otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi yeniden düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağı saatlerde, semtlerden merkeze ve metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz." ifadelerini kullandı.

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, mevcut kışlık servis programı ve tam kapasite ile hizmetini sürdürecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında önlemler artırılırken, Metro ve ANKARAY'da, vagondaki koltuk kapasitesi kadar oturan, ayakta yolcu kapasitesinin ise yüzde 50'si kadar ayakta yolcu olacak şekilde hizmet verilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamındaki denetim faaliyetlerinin artırılmasını, pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi yerlerdeki denetimlerin yoğunlaştırılmasını, cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasını istedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik bölge komutanları ile "Koronavirüs Değerlendirme" toplantısı yaptı.

Bakanlık Muhammed Fatih Safitürk Salonu'nda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık ve bakanlık bürokratları katıldı.

Toplantıda illerde salgının seyri, salgının önlenmesine yönelik alınan son tedbirler, koronavirüs denetimleri ile güvenlik alanında dönemsel gelişmeler ele alındı.

Bakan Soylu, illerde denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre hayatın her alanında artırılmasını, önümüzdeki süreçte özellikle pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin yoğunlaştırılmasını, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasını istedi.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 483 artarak 25 bin 738 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 483 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 721 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 738'e vaka sayısının da 880 bin 542'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 824'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 617 bin 715 olduğunu ifade etti.

Ülkede 5 milyon 871 bin 98 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını belirtmişti. Öte yandan 15 gün boyunca akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması yasak olacak.

Kırmızı bölgelerde yasak ihlali yapanlara 1 milyon tümen (300 TL) turuncu bölgelerde de 500 bin tümen (150 TL) para cezası verilecek.

İngiltere'de son 24 saatte 608 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 299 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu son 45 günde görülen en düşük günlük vaka sayısı oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 538 bin 794'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 608 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 55 bin 838'e ulaştı.

Bir günde 212 bin 533 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 38 milyon 834 bin 497 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 1487'si yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 158 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 5 Kasım'da hayata geçirilen karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceğini ve ardından da bahara kadar 3 aşamalı planın uygulanacağını açıklamıştı.

Johnson, insanların dışarıda artık 6 kişiyi geçmeyecek şekilde buluşabileceğini söylemişti.

İlk aşamada insanlardan mümkünse evden çalışmalarının isteneceğini, 2'nci aşamada alkollü içeceklerin sadece yemeklerin yanında satılabileceğini belirten Johnson, bu aşamalarda restoran ve barların artık saat 22.00'de değil 23.00'te kapanacağını ve sınırlı sayıda seyircinin statlara alınabileceğini duyurmuştu.

Johnson, 3'üncü aşamada ise eğlence mekanları ve otellerin kapatılacağını ve restoranların sadece paket servisi yapabileceğini, bu planın bahar aylarına kadar geçerli olacağını bildirmişti.