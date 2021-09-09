25. İstanbul Tiyatro Festivali, “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla, 22 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında yurtdışından ve Türkiye’den toplam 25 tiyatro, performans ve dans gösterisini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival biletleri 24 Eylül Cuma günü satışa çıkıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim’de perdelerini açıyor. “Bu Zamanda Tiyatro” sloganıyla festivalin 25'inci edisyonu, yeni bir normal arayışındaki dünyaya tiyatronun gözünden bakan pek çoğu yeni yapımla hem tiyatro dünyasına hem de tiyatroseverlere nefes aldırmak üzere yola çıktı. Festivale bir ay boyuncakonuk olacak 25 yerli ve uluslararası yapımın bir bölümü çevrimiçi gösterimlerle tüm Türkiye'den izlenebilirken bir bölümüyse Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne, Duru Ataşehir, Moda Sahnesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Müze Gazhane, Yapı Kredi bomontiada ve Zorlu PSM'de fiziksel olarak Covid-19 önlemleri altında izleyicileriyle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebilecek.

Uluslararası yapımlar gösteri sponsoru ENKA Vakfı’nın desteğiyle yurtdışından 11 fiziki ve çevrimiçi yapımı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 14 yerli yapımın ise Türkiye prömiyerine sahne olacak. Her yıl olduğu gibi festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki paneller, atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatroları gibi ücretsiz yan etkinlikler de festivale eşlik edecek.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 20 Eylül'de başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 24 Eylül Cuma günü passo.com.tr üzerinden ve İKSV ana gişeden satışa sunulacak.



'BU ZAMANDA TİYATRO'



25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin çevrimiçin düzenlenen basın toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, "24 festivalde olduğu gibi yine gösterileri ve yan etkinlikleriyle çok yönlü bir şenlik hazırladık. Bir yandan sahnelerde buluşuyor, bir yandan da çevrimiçi gösterimlerle dünyadan farklı örnekleri izleyicilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Festivalimizin tanıtımlarında göreceğiniz “bu zamanda tiyatro” sloganı, tüm dünyanın altüst olduğu bu dönemde tiyatronun bizi nasıl birleştirdiğini, nasıl değiştirdiğini; bize nasıl nefes aldırdığını hatırlatıyor. 20 Kasım’a dek devam edecek festivalimizin, tiyatronun verdiği bu olumlu hisleri tekrar yaşamamıza vesile olurken, pandemiden olumsuz etkilenen tiyatro sahnemizin yeniden güç kazanmasına da destek olacağını ümit ediyorum. 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin düzenlenmesine katkıları için başta eş sponsorlarımız, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş olmak üzere tüm sponsor ve destekçilerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi.

Prof. Dr. Ayşegül Yüksel

Toplantıda festivalin programını açıklayan İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz, “Festival programını hem fiziksel hem de çevrimiçi tiyatro, dans, performans gösterilerinin yer aldığı karma bir kurgu ile hazırladık. Geçtiğimiz festivalde edindiğimiz deneyim bu yılın programını hazırlarken bize yol gösterdi. 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programında yurtdışından 3’ü fiziksel, biri ekran gösterimi ve 7’si çevrimiçi olmak üzere 11 yapım yer alıyor. Yerli yapımlar ise ağırlıklı olarak fiziksel mekânlarda sahnelenecek. 11’i fiziksel, 3’ü çevrimiçi olmak üzere 14 yerli yapım da ilk kez seyircimizle buluşacak. Her festivalde olduğu gibi bu yıl da Öğrenme ve Gelişme Programı’nda çeşitli konuların ele alındığı paneller, okuma tiyatroları ve atölyeler de yer alıyor. Festival programında öne çıkan üç bölüm söz konusu: Hollanda seçkisi, Bu İşte Bir Kadın Var ve Golden Mask İstanbul’da – Çevrimiçi. Sahnelerde oyun izlemeyi çok özledik. Bu zorlu zamanda tiyatronun nefes aldıracağına inancımız çok güçlü. Umudumuz ise bu zorlu süreci göğüslememizde en önemli desteğimiz,” diye konuştu.

Pippo Delbono

Festivalin Onur Ödülleri Ayşegül Yüksel ve Pippo Delbono’ya

25. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri bu yıl yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ayşegül Yüksel ile İtalyan yönetmen Pippo Delbono’ya sunulacak. Pippo Delbono ödülünü 4 Kasım’da Zorlu PSM’de ENKA Vakfı desteğiyle sahnelenecek Neşe oyununun ardından alacak.

FESTİVAL PROGRAMI

25. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl fiziki yapımlardan çevrimiçi gösterimlere, “kulak tiyatrosu”ndan çocuk oyunlarına, beyazperde gösteriminden ücretsiz takip edilebilecek panel, söyleşi ve okuma tiyatrolarına uzanan zengin bir programla bir ay boyunca izleyicilerle buluşacak.

10 yerli yapım, ilk defa İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları da Vişne Bahçesi’nin İstanbul prömiyerini festivalde yapacak. Yerli programda bu yıl ayrıca çevrimiçi olarak dinlenebilecek 3 “kulak tiyatrosu” da var.

Festivalde, Hollanda, Fransa ve İtalya’dan büyük övgü toplayan 3 uluslararası prodüksiyonun yanı sıra çevrimiçi izlenebilecek 7 yabancı yapım yer alıyor. Festivale Fransa’dan konuk olan dans gösterisi Waterfloor Müze Gazhane’de ücretsiz izlenebilecek. İngiliz yönetmen Robert Icke’nin imzasını taşıyan Oedipus ise Atlas 1948 Sineması perdesinden yapılacak özel bir gösterim ile gerçekleştirilecek.

'Medea'



“Hollanda Seçkisi”yle güncel Hollanda tiyatrosu festivale konuk oluyor



İstanbul Tiyatro Festivali Hollanda Konsolosluğu'yla 2020 yılında başlattığı işbirliğine bu yıl da devam ediyor ve Hollanda'dan üç yapımlık bir seçki sunuyor. Festivaldeki tüm uluslararası yapımların gösteri sponsoru olan ENKA Vakfı’nın desteğiyle sahnelenecek Medea, Oedipus ve Alice oyunlarına Hollanda Performans Sanatları Fonu katkı sunuyor.

Prestijli oyuncuları ve yönetmen ekibiyle Hollanda tiyatrosuna yön veren Internationaal Theater Amsterdam’ın (ITA), The Guardian’ın “kusursuz bir topluluktan dokunaklı bir sanat yapıtı” sözleriyle övdüğü ödüllü oyunu Medea, başarılı genç yazar ve yönetmen Simon Stone’un imzasını taşıyor. Sahnelediği her oyunu heyecanla beklenen Stone, antik tragedya yazarı Euripides’in ünlü Medea’sını gerçek bir olaydan yola çıkarak yeniden yazıyor ve güncel bir rejiyle sahneliyor. Medea, fiziksel olarak 17 ve 18 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri festivale yüksek katkıda bulunan mekân sponsoru Zorlu PSM’de olacak.

'Oedipus’

Seçkide izlenebilecek bir diğer oyun ise klasik eserlere getirdiği yorumlarla dikkat çeken İngiliz tiyatrosunun yetenekli yazar ve yönetmeni, Olivier Ödülü’nün en genç yaştaki sahibi ve Internationaal Theater Amsterdam’ın (ITA) konuk sanatçısı Robert Icke'ye ait. Icke, The Times’ın “zamandan bağımsız bir hikâyenin kolay kolay unutulmayacak bir uyarlaması” sözleriyle övdüğü bir 21. yüzyıl Oedipus’u ile festivale konuk oluyor. Yönetmen Sofokles’in eserini 21. yüzyıla uyarlıyor ve Oedipus’u hayatının en büyük sırrını keşfeden bir politikacıya dönüştürüyor. Oedipus rolünde Hans Kesting’in harikalar yarattığı oyunun gösterimi 6 Kasım Cumartesi 14.00 ve 20.00 seanslarıyla Atlas 1948 Sineması perdesinde yapılacak.

'Alice'

Tamamen çocuklar için prodüksiyonlar üreten Hollandalı dans topluluğu de Stilte’nin Alice isimli dans gösterisi ise, çocukları kendi hikâyelerini anlatmaya teşvik etmeyi, onları gündelik dünyadan çıkarıp duyuların soyut dünyasına davet ederek hayal güçlerini canlandırmayı hedefliyor. Festivalin çevrimiçi programında yer alan Alice festival boyunca passostudio.com adresinden izlenebiliyor.

“Hollanda Seçkisi” teması altında ayrıca Hollandalı bir yazarın oyunu Türkçe’ye çevrilecek ve oyun okuma tiyatrosu olarak sahnelenecek.

Golden Mask Festivali, Rusya'dan üç çevrimiçi oyunla festivalde

'Ayı'

İstanbul Tiyatro Festivali’nin 2018’de Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile başlayan işbirliği bu yıl festivalin çevrimiçi programına dâhil edilen üç yapımla sürüyor. Festivaldeki tüm uluslararası yapımların gösteri sponsoru ENKA Vakfı'nın desteklediği Ayı, Boris ve Güneşin Çocukları, 22 Ekim – 20 Kasım tarihleri arasında tüm diğer çevrimiçi gösterilerle birlikte passostudio.com adresinden izlenebilecek.

Anton Çehov’un 1888 yılında kaleme aldığı, en bilinen kısa oyunu Ayı, ölmüş kocasının yasını tutan Bayan Popov ve kocasının borcunu tahsil etmeye gelmiş “ayı” olarak nitelendirilebilecek bir toprak sahibi Bay Smirnov arasında alevlenen romantizmin tuhaf hikâyesi.

'Boris'

Puşkin, Shakespeare’in tarihi oyunlarından etkilenerek yazdığı Boris Godunov'un tragedyası Boris'te insanın iktidarla ilişkisini gayet yalın ve gerçekçi bir şiir diliyle aktarıyor. Yönetmen Dmitry Krymov ise bu klasik esere zekice, ironik ve çağdaş bir bakış sunuyor.

Maxim Gorki’nin eserinden, Rusya’nın başarılı yönetmenlerinden Timofei Kulyabin’in ilgi çekici metniyle sahneye uyarlanan Güneşin Çocukları ise, Stanford Üniversitesi kampüsünde yaşayan Rus bilim insanları ile Steve Jobs ve Elon Musk’ın konuşma metinlerini iç içe geçiriyor.

Festivalin yeni bölümü: “Bu İşte Bir Kadın Var”

'Yüzleşme'



Festivalin bu yılki yeniliklerinden biri de tamamı kadınlar tarafından yönetilen oyunların bir araya geldiği, sanat alanında kadın üretimini daha da görünür kılmayı amaçlayan "Bu İşte Bir Kadın Var" başlıklı bölüm. Tema başlığı altında yer alan dört oyun, Odeabank’ın tema sponsorluğunda seyirciye sunuluyor.

Zehra İpşiroğlu’nun romanından uyarlanan Yüzleşme izleyiciyi, toplumda saygın bir yere sahip Dr. Mert, üniversite öğrencisi Özlem, feminist aktivist ve öğretim üyesi Serra ve başarılı bir kariyere sahip, sevilen hemşire Sibel aracılığıyla hayatlarımızı kuşatan ataerkil zihniyetle yüzleştirecek.

Aslı Ceren Bozatlı’nın kaleme aldığı, Özge Erdem’in yönettiği absürt klasiklere güncel bir selam yollayan Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor; izleyicilerini bir sarmalın içinde dönüp duran iki insanın çıkışsız ve eylemsiz dünyasına davet ediyor.

Kadın hareketinin olduğu kadar edebiyat tarihinin de en ufuk açıcı metinlerinden biri olarak klasikleşen Virginia Woolf imzalı Kendine Ait Bir Oda, feminist tiyatro deneyiminde 20 seneyi geride bırakan Tiyatro Boyalı Kuş eliyle ve Podacto’nun katkılarıyla bir “kulak tiyatrosu” olarak festival seyircisiyle buluşuyor.

'Kendine Ait Bir Oda'

Odeabank tarafından geliştirilen ve Can Yayınları tarafından eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumlanan Eşit Masallar bu kez bir çocuk oyunu olarak tiyatro sahnesine çıkıyor. Odeabank prodüksiyonu ile sahnelenecek oyunda kahramanlarımız Sindirella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens yeni maceralarında kalıp yargıları yıkıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekiyor.

“Bu İşte Bir Kadın Var” teması ayrıca Sahnenin Eşitliği Eşitliğin Sahnesi ve Çocuk Anlatılarında Eşit Bir Yol Nasıl Bulunur? başlıklı iki panele de ev sahipliği yapacak.

Festival açılışını Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu ‘Toz’ ile yapıyor

'Toz'

Festival bu yıl Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşacak Toz adlı oyunla 22 Ekim’de açılıyor. Baş karakter Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin 1960’lardan bugüne uzanan hikâyesini anlatan oyundaki bütün karakterleri Zerrin Tekindor’un benzersiz performansıyla izleyeceğiz. Festivalin ilk iki gününde Alan Kadıköy’de izlenebilecek oyunun yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Tekfen Holding.

Festivalde 11 yerli yapım sahnelerde prömiyer yapacak

25. İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan 14 yerli yapımın 11’i sahnelerde prömiyer yapacak; Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşacak Toz’un yanı sıra; Emre Kınay’ın performansıyla izleyeceğimiz Irgat, Zehra İpşiroğlu’nun yazdığı Yüzleşme, BAMİstanbul’dan Istırap Korosu, Sema Elçim’in metnini yazdığı, Ali Sami Özbudak’ın yönettiği Gabriel’in Düşü, Eyüp Emre Uçaray’ın yönettiği Koleksiyoncu, Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan Mehmet Birkiye’nin yönettiği Vişne Bahçesi, Kadıköy Emek Tiyatrosu’ndan Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor, İstanbul Tiyatro Festivali yapımı Beni Sakın Yumruklardan ile çocuk oyunları Eşit Masallar ve Mitolojik Hikâyeler ilk kez, festivalde izleyici ile buluşacak.Podacto yapımı Godot’yu Beklerken ve Açık Aile ile Tiyatro Boyalı Kuş’tan Kendine Ait Bir Oda ise çevrimiçi olarak izlenebilecek.

Festival programının tüm ayrıntıları https://tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde.

Festivalden çocuklara özel yapımlar

25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bu yılki programında çocuklara özel üç yapım bulunuyor: “Hollanda Seçkisi”nden Alice ve “Bu İşte Bir Kadın Var” temasından Eşit Masallar’ın yanı sıra Paribu sponsorluğunda sahnelenecek Mitolojik Hikâyeler.

'Mitolojik Hikâyeler'

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik farklı sanat disiplinlerinde fiziki/çevrimiçi atölye ve içerikler sunan, kültürel etkinliklere erişimi kısıtlı grupların katılımına yönelik projeler geliştiren İKSV Alt Kat, festival kapsamında 7-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik yeni bir yapım sunuyor. İKSV Alt Kat’ın, Ani Haddeler (Anuşka’nın Atölyesi) ile ortaklaşa hazırladığı Mitolojik Hikâyeler 1 ve 2, altı bölümden oluşan ve iki güne yayılan bir kuklalı oyun serisi. Her bölümde farklı bir mitin anlatılacağı Mitolojik Hikâyeler’in ana karakteri ve anlatıcısı ise kukla Afrodit. Her bölümde ekibe katılacak bir konuk sanatçıyla sahnelenecek gösterilerin ardından çocuklara yönelik ücretsiz Beden Müziği Atölyesi ve Kukla/Drama Atölyesi de düzenlenecek.

25. İstanbul Tiyatro Festivali biletleri 24 Eylül Cuma günü satışa çıkıyor

'Güneşin Çocukları'

Festival biletleri Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış döneminin ardından, 24 Eylül Cuma günü 10.30’dan itibaren passo.com.tr internet sitesi üzerinden ve İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) genel satışa sunulacak. Her gösteri için sınırlı sayıda indirimli öğrenci bileti de satışa çıkacak.

Üyelikleriyle İKSV'nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, festival biletlerini indirimli fiyatlarla ve öncelikli olarak alabilecek. Biletler, Siyah Lale Kart üyeleri için 20 Eylül Pazartesi, Beyaz Lale Kart üyeleri için 21 Eylül Salı, Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri için 22 Eylül’de saat 10.30’da satışa sunulacak. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini yer seçme opsiyonuyla passo.com.tr üzerinden veya kendilerine gönderilen rezervasyon formu aracılığıyla %25 indirimle satın alabilecek. Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri ise fiziki etkinliklerde %15; çevrimiçi etkinliklerde ise %20 oranında indirime sahip olacak.

'Müfettiş'

COVID-19 önlemleri hakkında

22 Ekim – 20 Kasım tarihleri arasında kapalı mekânlarda gerçekleştirilecek 25. İstanbul Tiyatro Festivali etkinlikleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 23 Haziran 2020 tarihli “Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi” kapsamında alınacak tedbirlere uygun gerçekleştirilecektir. Mekânlarda alınan tedbirleri ve COVID-19 Etkinlik Rehberi’ni tiyatro.iksv.org/tr/onemli-bilgiler adresinden inceleyebilirsiniz.

Etkinliklere katılacak izleyiciler için önemli bilgilendirme

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca 6 Eylül 2021 Pazartesi tarihinden itibaren izleyiciler etkinliklere aşılarını tamamladıktan sonra veya en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebilecektir. Giriş kontrolleri mekân girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yapılacaktır. 18 yaş altındaki izleyiciler için PCR testi zorunluluğu yoktur. Etkinlik mekânlarında Covid-19 önlemleri daha önce açıklandığı şekilde alınmaya devam edecektir.