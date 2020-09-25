Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 25 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 24 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 25 Eylül 2020 henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca akşam saat 19:00'dan sonra açıklama yapması bekleniyor.

24 EYLÜL DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1027 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 270 bin 723'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, vaka sayısı 308 bin 69, vefat sayısı 7 bin 711 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 29 bin 635, ağır hasta sayısı 1561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 oldu.

"Tedbirlere birlikte uyalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, ağır hasta sayısının bugün 1561'e yükseldiğini bildirdi.

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DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 32 milyon 260 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 984 bine, iyileşenlerin sayısı 23 milyon 800 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 141 bin, Hindistan'da 5 milyon 732 bin, Brezilya'da 4 milyon 624 bin, Rusya'da 1 milyon 128 bine yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgında yeni bir dalganın engellenmesi için üye ülkelerin tedbirlere sıkı şekilde uyması gerektiği, aksi halde baharda olduğu gibi yasakların yeniden uygulanabileceği uyarısında bulundu.

İspanya Eğitim Bakanı İsabel Celaa, yüz yüze eğitimin başlamasından bu yana geçen üç haftada okullarda tespit edilen vakalardan dolayı toplam 2 bin 852 sınıfın kapandığını açıkladı.

Portekiz'deki sol hükümet, salgının ekonomideki etkilerini hafifletmek için bireysel ve şirket kredi moratoryumunu 31 Eylül 2021'e kadar uzattı.

İtalya'da bugün 5 bölgede daha yaklaşık 2 milyon öğrenci için ders zili çaldı. Okulların açıldığı 5 bölgeden biri olan Campania’da dışarıda da maske takma zorunluluğu getirildi.

İngiltere, son günlerde vaka sayısında artış kaydedilen Danimarka, Slovakya ve İzlanda'dan ülkeye gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Matt Hancock, Kovid-19 temas ve izleme mobil uygulamasının kullanıma hazır hale geldiğini belirterek, halka "ülkenin salgına karşı daha güvenli bir yer haline getirilmesi" için uygulamayı kullanma çağrısında bulundu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, salgının ekonomi üzerindeki etkisini azaltmak için işverenlere çalışanlarını işten çıkarmak yerine daha az çalıştırmaları halinde destek verilmesini içeren bir program açıkladı.

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Danimarka, Portekiz, İrlanda ve Slovenya'nın bazı bölgelerini "riskli bölgeler" kapsamına aldı. Bu kapsamda, Portekiz'in başkenti Lizbon ile İrlanda'nın başkenti Dublin de riskli bölgeler arasında yer aldı.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 testleri yapan merkez laboratuvarın test kapasitesinin yarıya düştüğünü duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki salgında yeni dalgalarla karşılaşılması halinde kısıtlamalara başvuracaklarını söyledi.

İsrail yönetimi, günlük vakalardaki sert yükselişin devam etmesi nedeniyle 18 Eylül'de başlattığı yumuşatılmış karantina önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı. Ülkede 18 Eylül'de başlatılan karantina nedeniyle 100 binden fazla kişinin işsizlik başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Çin, salgın nedeniyle ülkede vize ve oturum izni sahibi olan ancak yurt dışında bulunan yabancı ülke vatandaşlarına getirilen ülkeye giriş yasağını kaldırdığını duyurdu.

Çin'de salgınla ilgili sosyal medyada serbest habercilik faaliyeti yürütürken şubat ayında ortadan kaybolan Çın Çiuşı'nın otoriteler tarafından gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin salgında ikinci dalgada olduğunu söyledi.

Kenya'da Kovid-19 ödeneklerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada sağlık malzemeleri temin eden 25 şirkete ait dosyanın kayıp olduğu ortaya çıktı.

Hindistan'da Demiryolu Bakanı Suresh Angadi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Irak’ta salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Umman, salgın tedbirleri kapsamında mart sonunda durdurulan uçuşların ekimde tekrar başlatılacağını duyurdu.

Gana'da salgın nedeniyle devlet tarafından verilen ücretsiz su kararı 3 ay daha uzatıldı.

Özbekistan Mahalle ve Aileyi Destekleme Bakanı Rahmat Mamatov, Bakan Yardımcıları Batır Parpiyev ve Azizbek İkramov’da virüs tespit edildiği bildirildi.