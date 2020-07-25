Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları başladı. AÖL 3 oturum şeklinde tamamlanacak. Bugün ilk iki oturumu gerçekleştiriliyor. 25-26 Temmuz AÖl sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Sorusunun yanıtını hazırladık.

AÇIKÖĞRETİM SINAV SÜRELERİ

AÖL 1. OTURUM saat kaçta başlayacak : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 09:30

AÖL 2. OTURUM saat kaçta başlayacak : 25 TEMMUZ CUMARTESİ - 14.00

AÖL 3. OTURUM saat kaçta başlayacak : 26 TEMMUZ PAZAR - 09.30

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Açık Lise 2. dönem sınavları uygulanmaya başlandı. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ

Açıköğretim Lisesi sınav giriş belgelerine ulaşmak için bu link üzerinden http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sınav giriş belgenizi alabilirsiniz

DERS SEÇME İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREMEYEN ÖĞRENCİ SINAVA GİREBİLİR Mİ?



Açık Öğretim Lisesi kredili sistem üzerine kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde örgün eğitimdeki normal liseler gibi sınıf geçme sistemi yoktur. Dolayısıyla Açık Lisede sınıf geçme ve kalma terimleri de yoktur. Açık Öğretim Lisesinde ders geçme sistemi vardır. Sınavına girdiğiniz derslerden geçtiğiniz takdirde o dersin kredisini almış olursunuz. Kredili sistemin sağladığı olanaklardan biri de sınavına gireceğiniz dersleri sizin seçmenizdir. Kayıt yenilemesi veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizden hiç ders seçmeyenlerin dersleri öğrencinin mağduriyet yaşamaması için sistem tarafından atanmaktadır. Bir veya birkaç ders seçen öğrencilerimizin seçilen derslerle ilgili bilgilerine dokunulmamaktadır. Çünkü ders seçme işlemi öğrencilerimizin sorumluluğundadır ve öğrenci sınava girmek istediği dersleri seçmekle yükümlüdür