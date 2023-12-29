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        Haberler Gündem 24 yıl sonra hayatının gerçeklerini Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de öğrendi

        24 yıl sonra hayatının gerçeklerini Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de öğrendi

        Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İsmail Güneş, 24 yıl sonra öz anne babasına kavuştu. "Daha 4 günlükken karanlık bir odada ölüme terk edilmişim" diyen 24 yaşındaki İsmail, Gaziantep Düztepe'den geldi ve öz ailesini aradığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 20:32 Güncelleme: 29.12.2023 - 20:33
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        24 yıl sonra hayatının gerçeklerini öğrendi
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        Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de İsmail Güneş, 24 yıl sonra öz anne babasına kavuştu. “Daha 4 günlükken karanlık bir odada ölüme terk edilmişim” diyen 24 yaşındaki İsmail, Gaziantep Düztepe’den geldi ve öz ailesini aradığını söyledi. Çocuğu olmayan Güneş çiftinin elinde 24 yaşına kadar çok güzel bir şekilde büyütüldüğünü anlatan İsmail, 28 Aralık’ta önce babası Abdülkadir’e kavuştu. Stüdyoda duygusal dakikaların yaşandığı o anlarda baba Abdülkadir, 6 ay önce erkek kardeşinden bir oğlu olduğunu öğrendiğini söyledi. Şu anki evliliğinden de iki kızı olduğunu söyledi.

        İsmail, öldüğünü sandığı annesinin de hayatta olduğunu canlı yayında öğrendi. Annesinin fotoğrafını ilk kez gören genç adam, o anda gözyaşlarına hakim olamadı.

        Fotoğraftan sonra bugün annesi Derya’yı ilk kez stüdyoda gören ve doya doya sarılan İsmail, Didem Arslan Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.

        Evlilik dışı bir ilişkiden doğan İsmail, annesinin elinden zorla alındığını ve babasının bir oğlu olduğundan haberi olmadığını öğrendi. İsmail’in öz annesi Derya, annesinin ve babasının İsmail’i bebekken zorla elinden aldıklarını ve yıllarca İsmail’in hasretini çektiğini söyledi. İsmail’i doğuran annesi ile büyüten annesi canlı yayında konuştu. Öz anne Derya, oğlunu büyüten Leyla Hanım’a teşekkür etti. Anne oğul artık hiç ayrılmayacaklarını söyledi.

        Duygu dolu anların ekrana geldiği Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de İsmail Güneş, öz ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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        #didem arslan yılmaz
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