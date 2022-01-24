KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün başka birinin rutin bir aktivitenin kurallarına uymadığı için hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bununla birlikte, pratikte kuralların bazı insanlar için diğerlerinden farklı göründüğü durumun güç dinamiklerini hesaba katmanız gerekebilir. Durum hakkında arkadaşlarınızdan tavsiye istemek size yardımcı olabilir. Bazı kişisel ilişkilerinize dayalı olarak belirli bir görüşe kilitlenmiş olsanız da, diğerleri daha geniş bir bakış açısına sahip olabilirler.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın biri, günü onlarla ortak bir yükümlülük üzerinde çalışarak geçirmenizi isteyebilir, ancak bunun yerine gerçekten kendi işinizi yapmaya çekilebilirsiniz. Küskün bir şekilde devam etmek yerine ihtiyaçlarınız konusunda dürüst olmanız daha iyi, ancak belki de eğlenmek ve pratik işler yapmak için biraz zaman ayırdığınız bir uzlaşmaya varabilirsiniz. Sıkıcı bir şeye odaklanmaya dayanabilirseniz o konuda kendinizi gerçekten geliştirebilirsiniz.