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Haberler Sağlık

24 Ocak 2022 Koronavirüs tablosu... Son dakika bugünkü vaka sayısı kaç oldu? İşte güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Bakan Koca, 24 Ocak koronavirüs tablosunu resmi Twitter hesabından paylaşacak. Türkiye'de son 24 saatte 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi, 185 kişi ise hayatını kaybetti. Peki 24 Ocak 2022 Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte güncel tabloya dair ayrıntılar...

24.01.2022 - 18:43 | Güncelleme: ABONE OL
24 Ocak 2022 Koronavirüs tablosu... Son dakika bugünkü vaka sayısı kaç oldu? İşte güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, 24 Ocak Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşıyor. Güncel vaka sayıları 65.503 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, dün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Havalandırması yetersiz mekânlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil!" dedi

24 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

24 Ocak koronavirüs tablosu henüz resmi olarak açıklanmadı.

23 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 23 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 571 artarak 866 bin 540'a çıktı.

Dünya genelinde Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vaka sayıları artarken, Hindistan'da son 5 gündür vaka sayısı 300 binin üzerinde seyrediyor.

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de yerel vakaların görüldüğü Fıngtay ilçesinde 2 milyon kişiye toplu test uygulandı.

Rusya'da, Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 63 bin 205 ile "en yüksek" günlük vaka sayısı kaydedildi.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 333 kişi hayatını kaybetti.

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