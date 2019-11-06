06 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, 22 Eylül 2018 tarihinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelmiş, İstanbul’dan Romanya’ya kaçmak isteyen yabancı uyruklu 74 şahsın içinde bulunduğu tekne, olumsuz hava koşulları nedeniyle yanaşmak istedikleri tankere çarparak parçalanmıştı. Parçalanan teknenin su alarak batmasıyla denize düşen mültecilerden 24’ü hayatını kaybetmişti. Tekneden kurtulan mültecilerden alınan ifadeler kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
GÖÇMENLERE 'FINDIK İŞÇİSİ' DEYİNCE MAHKEME HEYETİ TEPKİ GÖSTERDİ
Olay sonrasında açılan dava Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada tutuklu yargılanan İ.U., H.A., H.K. C.U., M.H.İ. ve sanık avukatları hazır bulundu. “Olası kasıtla öldürmek" ve "Göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından yargılanan sanıklar arasında Silivri’den SEGBİS ile bağlanarak savunma yapan M.H.İ.’nin sözlerine mahkeme heyeti tepki gösterdi. Göçmenleri tekneye taşıyan kişiler arasında bulunduğu iddia edilen sanık M.H.İ. savunmasında olayla alakası olmadığını, H.K.’nın göçmenleri kendisine fındık işçisi olarak tanıtıldığını söyledi. Savunmaya tepki gösteren mahkeme heyetinin “Nerede fındık toplayacaktı bunlar” diye sorusu üzerine ise M.H.İ. bilgisi olmadığını söyledi.
"GEMİYE 300 KİŞİ KOYSANIZ BATMAZ"
Daha sonra söz alan tekne kaptanı sanık H.A. ise, "Tekne 17 metre. Bu gemiye 300 kişi koysanız batmaz. Bu bir kazadır ama olay farklı yerlere çekiliyor. Ben neden burada olduğumu bilmiyorum" diye konuştu.
SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Savunmaların devamında sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek tahliye talebinde bulundular. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıklar İ.U., H.A., C.U., H.K. ve M.H.İ.’nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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