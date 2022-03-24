Koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz ay 100 bini aşmasının ardından yeniden düşüşe geçti. Koronavirüs tablosu salgının başından beri her akşam hem "covid19.saglik.gov.tr" adresinden hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyordu. Bakan Koca artık tabloyu paylaşmayacağını açıkladı, koronavirüs tablosu artık sadece "covid19.saglik.gov.tr" adresi üzerinden paylaşılacak. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

24 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

24 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

23 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 301 bin 14 testte 17 bin 161 vaka tespit edildi. 84 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 309 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 301 bin 14 testte 17 bin 161 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 309 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,06, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,30 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 762 bin 885, 2'nci dozda 52 milyon 945 bin 494 ve 3'üncü dozda 27 milyon 534 bin 198 olmak üzere 146 milyon 618 bin 996 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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