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24 Kasım okullar tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil olacak mı?

Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım'da kutlanıyor. Her ne kadar emeklerinin karşılığını tek bir günde ödemek imkansız olsa da onlara özel bu günde verdiğimiz değer ve saygının bir nişanesi olarak kutlamalar düzenleniyor. Öğretmenler Günü'ne bir gün kalmışken okulların tatil olup olmayacağı hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Öğretmenler Günü'nün önemi ve tarihi...

Giriş: 23.11.2022 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hepimizin hayatında en kıymetli yere ve eğitim döneminde büyük bir role sahip olan öğretmenlerimize güzel sözler söyleyerek yüzlerinin gülümsemesine fırsat sunan Öğretmenler Günü'ne bir gün kaldı. Herkes için oldukça önemli olan Öğretmenler Günü için geri sayım başlamışken okulların tatil olupu olmadığı araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, 24 Kasım okullar tatil mi? Öğretmenler Günü resmi tatil olacak mı? İşte Öğretmenler Günü'nün önemi ve tarihi...

  • ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 

    24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor.

  • 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?

    2022 yılında Öğretmenler Günü perşembe gününe denk geliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatiller mevzuatına göre tatil ilan edilen günler arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla 24 Kasım Perşembe günü okullarda ders işlenmeye devam edecek.

    Öğretmenler Günü resmi tatil olmadığı için okullar bu anlamlı günde eğitime devam ediyor.

     

  • ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

    Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu sebeple okullar, üniversiteler, bankalar, kamu kurumları 24 Kasım günü açık olacaktır.

  • ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

    Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

    Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.

    Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

    Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

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