Ekim ayı süresince, kültürel etkinlikler ve toplumsal duyarlılık projeleri dikkat çekerken, bu dönemde pek çok anlamlı gün kutlanıyor. 24 Ekim ise, dünya genelinde farkındalık yaratmayı hedef alan önemli etkinliklerin gerçekleştirildiği özel bir gün olarak karşımıza çıkıyor. İnsanları bir araya getiren bu tarihte, hangi etkinlikler ve özel günler var? İşte 24 Ekim hakkında bilgiler...