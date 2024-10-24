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        Haberler Bilgi Gündem 24 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? 24 Ekim'de kutlanan özel günler hangileri?

        24 Ekim ne günü? 24 Ekim'de kutlanan özel günler hangileri?

        Ekim ayı, sanatla toplumsal bilinç arasındaki etkileşimin yoğunlaştığı ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir dönem olarak öne çıkıyor. Özellikle 24 Ekim, dünya genelinde pek çok kültürel ve sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapan özel bir gün olarak dikkat çekiyor. Bu tarihte, toplumun her kesimine hitap eden önemli bilinçlendirme çalışmalarına tanıklık ediyoruz. Peki, 24 Ekim'de hangi özel günler kutlanıyor? İşte bu önemli günün ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 00:44 Güncelleme: 24.10.2024 - 00:44
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        • 1

          Ekim ayı süresince, kültürel etkinlikler ve toplumsal duyarlılık projeleri dikkat çekerken, bu dönemde pek çok anlamlı gün kutlanıyor. 24 Ekim ise, dünya genelinde farkındalık yaratmayı hedef alan önemli etkinliklerin gerçekleştirildiği özel bir gün olarak karşımıza çıkıyor. İnsanları bir araya getiren bu tarihte, hangi etkinlikler ve özel günler var? İşte 24 Ekim hakkında bilgiler...

        • 2

          24 EKİM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ NEDİR?

          Birleşmiş Milletler Günü, 24 Ekim 1945 gününün Birleşmiş Milletler'in resmi olarak başlangıç olarak kabul ettiği anma ve kutlama günüdür.

        • 3

          BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

          1947 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın yıldönümü olan 24 Ekim tarihinin "Birleşmiş Milletler'in amaçlarını ve başarılarını dünya halklarına duyurmaya ve onların desteğini almaya adanacağını" ilan etti.

        • 4

          1971'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler Günü'nün uluslararası bir bayram veya uluslararası bir tatil olacağını ilan eden başka bir kararı (2782 sayılı Birleşmiş Milletler Kararı) kabul etti ve bunun Birleşmiş Milletler üye devletleri tarafından resmî tatil olarak kutlanmasını tavsiye etti.

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